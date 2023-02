A seleção brasileira feminina de futebol estreia contra o Japão, às 18h05 (horário de Brasília) desta quinta-feira (16), no tradicional torneio She Believes Cup, no Estádio Exploria, em Orlando (Estados Unidos). É o primeiro compromisso da equipe na temporada 2023 e serve de preparação para a Copa do Mundo que começa em 20 de julho, na Austrália e Nova Zelândia. As brasileiras buscam o título inédito no torneio quadrangular, disputado desde 2016. As maiores vencedoras são as norte-americanas, que só não levantaram a taça somente em 2017 e 2019, quando França e Inglaterra foram campeãs, respectivamente.

É disputada desde 2016 e em apenas duas edições as estadunidenses não venceram: em 2017 e 2019, quando França e Inglaterra, respectivamente, levantaram a taça. O melhor resultado do Brasil foi o vice-campeonato em 2021.

O duelo desta noite contra as japonesas pode ter clima de revanche: na última vez que estiveram frente a frente no torneio norte-americano, lá se vão quase quatro anos, foram as asiáticas que levaram a melhor, por 3 a 1.

“Estamos preparando a equipe para jogar contra uma seleção muito organizada. Será muito importante acelerar a troca de passe, além disso, precisamos acertar também nosso posicionamento no ataque. Algo que temos falando muito é sobre desafiar a linha defensiva delas e vamos tentar quebrar a última e penúltima linha. Nos três primeiros dias falamos muito sobre ataque, hoje [treino de quarta-feira], também falamos sobre defesa porque o jeito que o Japão joga é mantendo a posse de bola, e é muito importante ter uma boa organização, mas mais que isso, sermos pacientes", analisou Sundhage após o último treino na quarta (15) .

Já classificada para a Olimpíada de Paris 2024, a seleção comandada pela técnica Pia Sundhage, terá o retorno esta noite da atacante Marta: a camisa 10 passou os últimos meses se recuperando de uma cirurgia no joelho. Também estão de volta à equipe a zagueira Rafaelle, a atacante Nycole Raysla, a lateral Yasmin e a meia Júlia Bianchi.

Programação

Domingo (19) - Brasil x Canadá - 20h30

GEODIS Park - Nashville (EUA)



Quarta-feira (22) - Brasil x Estados Unidos - 20h30

Toyota Stadium - Frisco (EUA

