SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa arrecadou 7,6 bilhões de dólares (R$ 39,5 bilhões, na cotação atual) durante todo o ciclo da Copa do Mundo do Qatar, realizada no final do ano passado.

Esse é novo recorde de arrecadação para a entidade máxima do futebol. O valor foi colocado no Relatório Anual 2022.

Os três primeiros anos tiveram saldos negativos, mas 2022 registrou balanço positivo de 2,37 bilhões de dólares (R$ 12,42 bilhões), ainda segundo informações de relatório da Fifa.

"Este excelente resultado, alcançado apesar da pandemia de covid-19, pode ser atribuído a um melhor desempenho em todas as categorias de receitas e permitirá que o investimento no futebol continue a crescer", afirma a Fifa em comunicado.

Houve um aumento de 18% (1,12 bilhão de dólares - R$ 5,91 bilhões) com relação ao ciclo passado - 2015-2021.

O relatório foi aprovado na última terça-feira (14) pelo Conselho da Fifa.

*

RECEITA 2019-2022 POR CATEGORIA:

Direitos de transmissão televisiva: R$ 17,96 bilhões (na cotação de hoje)

Direitos de marketing: R$ 9,41 bilhões

Direitos de licenciamento: R$ 4,03 bilhões

Direitos de hospitalidade e venda de ingressos: R$ 4,97 bilhões

Outras receitas: R$ 1,28 bilhão

Outros rendimentos: R$ 2 bilhões