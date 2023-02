RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Barcelona e Manchester United ficaram na igualdade no primeiro encontro pela segunda fase da Liga Europa. Em jogo agitado no Camp Nou, casa do clube espanhol, nesta quinta-feira (16), as equipes empataram em 2 a 2.

A partida teve o brasileiro Raphinha como herói do time espanhol. Ele foi o responsável pelo gol de empate, aos 31 minutos do segundo tempo. Pouco tempo depois, ficou irritado ao ser substituído pelo técnico Xavi.

As câmeras mostraram Raphinha balançando negativamente a cabeça e dizendo algo sozinho enquanto Xavi conversava com Ferrán Torres à beira do gramado. O brasileiro foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo.

O Manchester United chegou a estar à frente do placar com os gols de Rashford e Koundé, contra - Marcos Alonso havia feito o primeiro gol do Barcelona.

O jogo da volta será realizado no dia 23, às 17h (de Brasília), em Old Trafford, na Inglaterra.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo da partida foi movimentado, com Barcelona e Manchester United construindo boas jogadas e criando chances, mas o placar esteve no zero. O goleiro Ter Stegen se tornou um dos destaques da etapa inicial.

Na volta do intervalo, a partida ficou ainda mais movimentada e as chances criadas foram transformadas em gols.

O Barça abriu o placar, United virou e o time catalão teve chance de tomar à frente novamente nos minutos finais.

O brasileiro Fred deu passe para o gol de Rashford, enquanto Raphinha balançou a rede para o Barça.