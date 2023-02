ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Em clássico muito brigado, o Vasco venceu o Botafogo por 2 a 0 nesta quinta (16), no Maracanã, em jogo atrasado da 3ª rodada do Campeonato Carioca. Alex Teixeira e Pedro Raul fizeram os gols do Cruzmaltino, que jogou o segundo tempo com dois jogadores a mais.

O Botafogo teve Adryelson e Rafael expulsos ainda na etapa inicial. O primeiro por falta, o segundo por tentativa de agressão. A partida ainda ficou marcada pela síncope do zagueiro Philipe Sampaio, que passou mal e deixou o campo de ambulância.

Com a vitória no clássico, o Vasco foi 14 pontos e assumiu a 4ª posição do Campeonato Carioca. Já o Botafogo permanece na vice-liderança do campeonato, com 16 pontos, um a menos que o líder Flamengo.

O zagueiro Philipe Sampaio deu um grande susto em todos no Maracanã. Aos 28 minutos do primeiro tempo, ele passou mal, caiu sozinho de bruços e foi atendido em campo. Ele recuperou a consciência aos poucos e deixou o gramado de ambulância. Segundo a assessoria do Botafogo, ele passa bem e foi encaminhado ao hospital para realização de exames.

O JOGO

O "Clássico da Amizade" começou quente e nada amistoso. Aos 5', Adryelson e Galarza se estranharam após uma falta e trocaram empurrões. Criou-se uma confusão à beira do campo, e o árbitro amarelou os dois para tentar conter os ânimos.

O Botafogo ficou com um a menos logo aos 11 minutos. Pedro Raul foi lançado na cara do gol e foi segurado por Adryelson, que já tinha cartão amarelo e recebeu o vermelho direto.

O Vasco, com 11 contra 10, passou a pressionar muito o Botafogo. Assustou principalmente em chutes de longe, mas esbarrou no inspirado goleiro Lucas Perri.

Na melhor chance do primeiro tempo, Pedro Raul perdeu um gol inacreditável aos 46 minutos. Após cruzamento rasteiro de Gabriel Pec, o centroavante, livre na pequena área, chutou errado e jogou a bola para fora.

O árbitro deu pênalti de Joel Carli nos acréscimos, mas a marcação foi anulada com auxílio do VAR. Em tentativa de cortar chute de Puma Rodríguez, o zagueiro botafoguense pegou na bola.

Antes do intervalo, o Botafogo ainda teve mais um jogador expulso. Após mais uma confusão entre os jogadores, Rafael tentou agredir Barros e, após revisão do VAR, recebeu cartão vermelho direto.

O Vasco aproveitou a superioridade numérica e abriu o placar no início do segundo tempo. Após cruzamento, Alex Teixeira testou firme no canto para superar o goleiro Lucas Perri.

Pedro Raul enfim levou a melhor sobre Lucas Perri e ampliou para o Vasco. Nenê cobrou escanteio, o centroavante se livrou da marcação e completou de cabeça.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Gustavo Mota Correia

Cartões amarelos: Adryelson e Joel Carli (BOT); Galarza e Barros (VAS)

Cartões vermelhos: Adryelson e Rafael (BOT)

Gols: Alex Teixeira, aos 10min, e Pedro Raul, aos 25min do 2º tempo

VASCO

Halls; Puma, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo (De Luca), Barros (Nenê), Galarza (Erick Marcus), Alex Teixeira (Egnaldo), Gabriel Pec e Pedro Raul. T.: Maurício Barbieri

BOTAFOGO

Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Philipe Sampaio - Joel Carli) e Gabriel Pires; Lucas Piazon (Daniel Borges), Tiquinho Soares (Danilo Barbosa) e Victor Sá (Matheus Nascimento). T.: Luís Castro