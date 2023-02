RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Flamengo calcula que o clube tem atualmente uma sobra orçamentária de R$ 55 milhões neste início de 2023. O plano é investir em reforços.

Esse valor é o resultado da diferença entre receitas acumuladas até agora no ano, considerando os parâmetros aprovados no orçamento, em dezembro. A sobra se dá porque o clube arrecadou mais do que o previsto para o período.

O principal impulso na arrecadação foi a venda do volante João Gomes para o Wolverhampton, da Inglaterra, por 18,7 milhões de euros (R$ 103 milhões) fixos. O clube ainda pode receber 1,5 milhão de euros em bônus futuros por metas alcançadas pelo jogador no novo clube, além de 10% de uma futura venda.

O orçamento é uma peça de gestão, que norteia o planejamento de quanto entra e sai de cada departamento ao longo da temporada.

Em dezembro, a previsão orçamentária aprovada no clube estimava receita de R$ 61,4 milhões com venda de jogadores ao longo de 2023. Ou seja, a saída de João Gomes, sozinha, gerou 67% a mais do que o Fla orçou com transferências de atletas.

Ao todo, a receita prevista para o Flamengo em 2023 é de R$ 1 bilhão.

O fato de haver R$ 55 milhões de "sobra" orçamentária não significa que o Flamengo gastará necessariamente esse valor em um só jogador ou, por outro lado, limitará o possível investimento a esse montante. A boa condição financeira do clube permite uma flexibilidade na hora de negociar.