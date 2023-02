SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Osasuna por 2 a 0, fora de casa, neste sábado (18) e provou o argumento de Carlo Ancelotti sobre escalar Vinícius Jr. e Rodrygo juntos.

Valverde e Asensio fizeram os gols da vitória. O Osasuna ficou na retranca por boa parte do jogo. O Real Madrid parou várias vezes no goleiro Sergio Herrera e só encontrou caminho aberto nos contra-ataques, já na reta final.

O Real diminuiu para cinco pontos a desvantagem para o Barça na corrida pelo título espanhol, mas o time catalão joga amanhã contra o Cádiz e pode reestabelecer a liderança em oito pontos, após 22 rodadas.

Na sexta-feira, Ancelotti disse que "seria maluco" se botasse Vini Jr. e Rodrygo para concorrer à mesma vaga no time, na ponta esquerda.. O técnico é o principal alvo da seleção brasileira para suceder Tite e entende que a dupla pode, sim, jogar junta.

Ancelotti escalou Rodrygo como atacante central, o que não deu muito certo de começo. No segundo tempo o atacante teve mais liberdade para cair pelos lados e assim ajudou no lance do gol.

Vinícius Jr. tocou para trás e deu a assistência para Valverde justamente no espaço que Rodrygo criou por afundar a marcação dentro da pequena área. Foi o 20º jogo em que a dupla brasileira foi titular junta nesta temporada, em 33 jogos no total.

Benzema não jogou. Foi poupado para o jogo de terça-feira (21) contra o Liverpool, pela Liga dos Campeões. Na função do francês, Rodrygo foi acionado pouco e tentou duas finalizações.