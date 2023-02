SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo entre Itambé Minas e Suzano, neste sábado (18), pelo returno da Superliga masculina, entrou para a história. O duelo teve o set com mais pontos no principal campeonato de vôlei nacional.

O terceiro set da partida terminou com vitória dos paulistas por 46 a 44, e teve uma hora de duração.

O Itambé Minas derrotou o Suzano por 3 a 1, com parciais de 25/17, 25/23, 44/46 e 25/16. O duelo aconteceu na Arena UniBH, em Belo Horizonte

Segundo levantamento do site "Web vôlei", há registro de um set de 56 a 54, no jogo entre Korean Air Jumbos e Run & Cash, na Coreia do Sul, em 2013.

Ainda de acordo com o portal, o Cuneo fez um 54 a 52 sobre Treviso, em 2002, na Itália, e um set entre Alpen x Luneburg terminou em 50 a 48, na Alemanha, em 2019. Todos em jogos do masculino.