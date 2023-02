RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na manhã deste domingo (19), a contratação do zagueiro Manuel Capasso. O argentino, que estava no Atlético Tucumán, chega com contrato até dezembro de 2025.

O jogador, de 26 anos, é natural de Buenos Aires e iniciou a carreira no Aldovisi. Ele também tem passagens por clubes como Platense, Defensa y Justicia e Newell´s.

Capasso é o 11º reforço do Cruz-Maltino para 2023, com o futebol sob o comando da SAF. O clube também acertou com Léo e Robson Bambu para o setor defensivo.

Até aqui, o Vasco anunciou os goleiros Ivan e Leo Jardim, os laterais Pumita Rodriguez e Lucas Piton, os zagueiros Léo e Robson Bambu, os volantes Jair e Patrick de Lucca e os atacantes Orellano e Pedro Raul.