SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos goleou a Portuguesa, por 4 a 0, em um jogo com ótimas atuações de Lucas Lima e Marcos Leonardo. A dupla, além de Stiven Mendoza, fez um carnaval na Vila Belmiro e comandou tecnicamente o time treinado por Odair Hellmann na partida deste domingo (19), pela 10ª rodada do Paulistão.

Tanto Marcos Leonardo quanto Mendoza marcaram dois gols, enquanto Lucas Lima distribuiu assistências e foi o maestro que tanto o time precisa.

Lucas Lima saiu aplaudido no segundo tempo depois de participar diretamente de três gols - ele deu passe para os dois primeiros e bateu escanteio que resultou no quarto.

O resultado foi muito bom para o Santos em relação ao posicionamento no Paulistão. O time chegou aos 13 pontos na competição e ficou ainda mais longe da ameaça de rebaixamento.

Faltando duas rodadas, a situação do Peixe em termos de classificação ainda não é simples. Em terceiro no Grupo A, o time santista está com um ponto a menos que o Red Bull Bragantino (que ainda vai jogar nesta rodada) e quatro atrás do Botafogo-SP, líder com 17 pontos. Os dois primeiros do grupo avançam às quartas de final.

Os dois últimos jogos do Santos na fase de classificação do Paulistão são contra Corinthians, domingo, na Vila Belmiro, às 16h, e Ituano, dia 5 de março, em Itu.

A vida da Portuguesa, por outro lado, está muito difícil. A Lusa é o time com pior aproveitamento do Paulistão. São apenas seis pontos. Se o torneio acabasse hoje, a equipe treinada por Gilson Kleina estaria rebaixada.

JOGO

O Santos resolveu o confronto ainda no primeiro tempo. Foi veloz e abriu o placar com exatos 1 minuto e 18 segundos de jogo. A tabela entre Lucas Lima e Marcos Leonardo resultou em gol e foi um cartão de visitas do que aconteceria na Vila neste domingo.

O segundo gol saiu aos 17 minutos, depois de uma bobeira defensiva da Portuguesa, cometida por Marzagão. Ângelo foi malandro e roubou a bola. Rapidamente ele acionou Lucas Lima em velocidade. O avanço do meia foi inteligente, abrindo para a esquerda e dando espaço para a chegada de outros jogadores na faixa central. Aí, o garçom serviu Marcos Leonardo de novo.

O terceiro gol, de Mendoza, foi em mais uma jogada de velocidade do Peixe. A bola passou por Dodi, ngelo e Marcos Leonardo antes de chegar ao colombiano, que hoje voltou a ser titular.

O cenário para o Santos ficou ainda mais fácil com a expulsão de Marzagão. Vermelho direto. Ele deu uma cotovelada tão forte em Sandry que o volante santista precisou ser substituído. Segundo a assessoria do Santos, o corte foi profundo.

A goleada do Santos ficou completa no segundo tempo. Lucas Lima cobrou escanteio, Eduardo Bauermann desviou e Mendoza empurrou para o gol. Detalhe: instantes antes, o zagueiro tinha salvado uma bola quase em cima da linha. Bauermann começou o jogo no banco, mas substituiu Joaquim depois do intervalo porque o defensor tinha levado amarelo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 4 x 0 PORTUGUESA

Data e horário: 19 de fevereiro de 2023, às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Italo Magno de Paula Andrade

Cartões amarelos:Joaquim (SAN); Fabiano, Tauã (POR)

Cartão vermelho: Marzagão (POR)

Gols: Marcos Leonardo, ao 1 minuto do primeiro tempo e aos 17 minutos do primeiro tempo; e Mendoza, aos 31 minutos do primeiro tempo e aos 4 minutos do segundo tempo, ambos para o Santos.

SANTOS

João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim (Eduardo Bauerman) e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Sandry (Rodrigo Fernández), Dodi, Lucas Lima (Daniel Ruiz); ngelo, Mendoza e Marcos Leonardo (Rwan). Técnico: Odair Hellmann.

PORTUGUESA

Thomazella, Pará, Robson, Bruno Leonardo e Fabiano (Misael); Marzagão, Madison e Tauã (Hudson), João Victor (Thalysson), Gustavo Ramos (Daniel Ramos) e Paraizo (Richard). Técnico: Gilson Kleina.