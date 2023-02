SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O youtuber e empresário Felipe Neto afirmou em suas redes sociais que foi ameaçado por um bolsonarista enquanto deixava o estádio Parque dos Príncipes, após acompanhar a vitória do PSG contra o Lille por 4 a 3, neste sábado (19), pelo Campeonato Francês.

"Fomos perseguidos por um bolsonarista saindo do estádio. Ele ficou ameaçando, gritando e xingando. Isso só mostra tudo que eles são. Nós ignoramos e seguimos em frente. O cara falou: 'Que que tu tá fazendo aqui? Se eu te vir de novo vou te enfiar a porrada'. Aviso que toda vez que estiver em Paris irei ao jogo do PSG", disse Felipe Neto.

"Estava no camarote de Neymar". Segundo Felipe Neto, o bolsonarista que o ameaçou estava no camarote de Neymar no estádio.

"Já achamos o perfil do sujeito. Ele estava no camarote do Neymar", acrescentou.

Felipe Neto está em Paris com um grupo de amigos e aproveitou para acompanhar a partida do PSG.

No jogo de ontem, Neymar deixou o campo chorando após sentir uma lesão no tornozelo direito.

O PSG afirma que exames não indicaram fratura na região, mas o camisa 10 passará por nova avaliação.