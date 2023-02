SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista sérvio Novak Djokovic segue colecionando recordes na carreira. Desta vez, ele chegou a 377 semanas no primeiro lugar do ranking mundial masculino, igualando a marca história estabelecida na categoria feminina pela ex-tenista alemã Steffi Graf, aposentada em 1999.

A expectativa agora é pelo recorde isolado na semana que vem, pois o sérvio não está ameaçado no topo da lista da ATP.

O número 2 do mundo é o espanhol Carlos Alcaraz, vencedor do ATP 250 de Buenos Aires no domingo (19). Mesmo que conquiste o ATP 500 do Rio de Janeiro, disputado nesta semana, não poderá ultrapassar a pontuação do líder.

Djokovic recuperou o posto de número 1 do mundo ao vencer pela décima vez o Aberto da Austrália, no fim de janeiro, um ano depois de ter sido deportado do país por falta de vacina contra a Covid-19.

No torneio australiano, o sérvio também já havia igualado o espanhol Rafael Nadal em outro recorde, com 22 títulos masculinos em Grand Slams. Os dois ainda seguem atrás da norte-americana Serena Williams (23) e da australiana Margaret Court (24) quando considerados os dois gêneros.

Em relação ao ranking, uma marca que dificilmente será alcançada por Djokovic é a de semanas consecutivas no primeiro lugar. Esse recorde pertence ao suíço Roger Federer, com 237, enquanto a maior sequência de Djokovic são 122 semanas, entre julho de 2014 e outubro de 2016.

Com a nova atualização do ranking, assim ficou o Top 10 masculino:

1. Novak Djokovic (Sérvia) - 7.070 pontos

2. Carlos Alcaraz (Espanha) - 6.480

3. Stefanos Tsitsipas (Grécia) - 5.940

4. Casper Ruud (Noruega) - 5.515

5. Andrey Rublev (Rússia) - 3.860

6. Rafael Nadal (Espanha) - 3.815

7. Taylor Fritz (Estados Unidos) - 3.660

8. Daniil Medvedev (Rússia) - 3.250 (+3)

9. Félix Auger-Aliassime (Canadá) - 3.200 (-1)

10. Holger Rune (Dinamarca) - 3.161 (-1)