SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista começa a se definir nas rodadas finais da primeira fase. Abaixo, a reportagem faz as contas dos quatro grandes pela classificação.

O Santos ainda sonha com as quartas de final, pois está praticamente livre do rebaixamento. Tem um ponto a menos do que Botafogo-SP e Red Bull Bragantino no grupo A (13, contra 14), por isso precisa vencer seus dois jogos e secar. Dá até para classificar com mais uma vitória e um empate, mas neste caso a disputa poderia depender do saldo de gols -atualmente, todos estão empatados com zero. O Bragantino ainda joga três vezes nesta fase.

O São Paulo só depende de si para liderar o grupo B e ser o segundo colocado geral, o que daria o direito de jogar no Morumbi uma possível semifinal. Tem 17 pontos junto com o Água Santa, mas com um jogo a menos. Para classificar, bastam dois pontos em três jogos. Se vencer todos, pode até tentar passar o Palmeiras e liderar no geral.

O Corinthians está virtualmente classificado, pois tem nove pontos a mais do que São Bento e Ituano. A esta altura, o time só não classifica em um cenário improvável: se perder duas vezes, os concorrentes vencerem os três jogos que têm e ainda tirarem um monte de saldo. A conta pelo primeiro lugar é a mesma. com 18 pontos, o Corinthians tem disputa direta com o São Paulo pelo segundo lugar geral.

O Palmeiras é o único já classificado às quartas, pois não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado do grupo D, o Santo André. Mesmo assim, o Palmeiras não pode tirar o pé nos três jogos que faltam: tem um ponto a mais do que o São Bernado (21 contra 20) e precisa se manter à frente para jogar as quartas de final em casa.

OS JOGOS QUE FALTAM PARA CADA UM

Santos: Corinthians (domingo, em casa) e Ituano (fora).

Corinthians: Santos (domingo, fora) e Santo André (casa).

São Paulo: São Bento (amanhã, fora), São Bernardo (casa) e Botafogo-SP (fora).

Palmeiras: Bragantino (na quinta, em casa), Ferroviária (casa) e Guarani (fora).

Corinthians | Palmeiras | santos