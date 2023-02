SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogadoras da seleção canadense de futebol fizeram um protesto por igualdade salarial em relação à seleção masculina antes de um jogo contra o Brasil neste domingo (19), pela SheBelieves Cup.

"O suficiente é suficiente", ou "basta é basta", em tradução livre, foi a mensagem estampada na camisa das atletas na entrada do gramado e nas fotos oficiais antes do apito inicial no estádio GEODIS Park, nos Estados Unidos. O Canadá ganhou por 2 a 0.

O protesto já tinha acontecido na primeira rodada da SheBelieves Cup, derrota do Canadá por 2 a 0 contra os Estados Unidos. O objetivo de inquietar a Associação Canadense de Futebol em relação à desigualdade salarial entre homens e mulheres que representam a seleção nacional.

A seleção canadense feminina ameaçou até boicotar o torneio, mas decidiu jogar e fazer o protesto antes das partidas para mostrar sua posição para o mundo. A Associação Canadense de Futebol reduziu o orçamento da seleção feminina às vésperas da Copa do Mundo, que será disputada entre julho e agosto na Austrália e na Nova Zelândia.

A seleção masculina também sofreu corte orçamentário, mas depois de sua participação na Copa do Mundo do Qatar. Segundo as atletas, isso mostra qual é a prioridade dos dirigentes.