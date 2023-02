PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Enner Valencia mantém negociação com o Internacional. Como informou a reportagem, o equatoriano é visto como principal nome para reforçar o ataque do clube gaúcho, deu uma sinalização positiva ao projeto do clube e a direção avançou ficando próxima de concluir o acordo.

O jogador recusou a oferta de renovação apresentada pelo Fenerbahçe, clube que defende atualmente e com o qual possui vínculo até o meio deste ano. A informação é do jornal "Halk Gazetesi".

O Fenerbahçe ofereceu um vínculo de duas temporadas ao jogador, que pretender uma ligação de três anos, segundo os turcos.

Há também diferenças quanto aos valores que foram colocados à mesa e os indicados pelo atleta.

O Inter está disposto a contratar o jogador via pré-contrato e, posteriormente, buscar antecipar sua liberação.

Segundo apurou a reportagem, o Colorado se vê perto de concluir a negociação. Os gaúchos receberam uma sinalização positiva do jogador, mas o acordo ainda não está definido.

Clubes da Arábia Saudita e da Inglaterra surgem como concorrentes para ter Valencia.

No Beira-Rio, Valencia é visto como principal alvo para o ataque. A direção do clube está disposta a oferecer um dos maiores salários do atual elenco para garantir o acordo.