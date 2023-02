RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Napoli saiu na frente na briga por vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe italiana bateu o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 nesta terça-feira (21), fora de casa, e abriu boa vantagem. O placar foi construído com gols de Osimhen e Di Lorenzo, um em cada tempo.

Kvaratskhelia perdeu pênalti quando o placar ainda estava zerado. Os italianos atuaram com um a mais em boa parte do segundo tempo, após expulsão de Randal Kolo Muani.

A partida de volta será realizada no dia 15, no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália, às 17h (de Brasília). Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.

COMO CHEGARAM?

Campeão da Liga Europa na última temporada, o Eintracht Frankfurt se classificou ao ficar na segunda colocação no Grupo D, desbancando Sporting e Olympique de Marselha. O Tottenham passou em primeiro.

Líder do Campeonato Italiano, o Napoli ficou em primeiro no Grupo A, que tinha Liverpool, Ajax e Rangers.

COMO FOI O JOGO?

Em casa, o time alemão mostrando mais volume de jogo, mas pouco conseguiu assustar. Aos poucos, o Napoli equilibrou as ações, passou a ter maior presença no campo de ataque e teve oportunidades claras. Kvaratskhelia perdeu um pênalti, defendido por Trapp. Pouco depois, Osimhen abriu o placar.

Na volta do intervalo, o Eintracht Frankfurt mudou um pouco o estilo da marcação, mas durou pouco. Aos 12 minutos, Randal Kolo Muani foi expulso e o Napoli, que já vinha melhor no jogo, soube ocupar o campo. Di Lorenzo, minutos depois, ampliou.

Neste cenário, os italianos souberam ditar o ritmo, pressionaram e estiveram perto de fazer o terceiro. O time da casa, por outro lado, tentou saidas em contra-ataque, mas sem sucesso.

LANCES IMPORTANTES

Quase. Aos 19 minutos do 1º tempo, Zielinski cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo e sobrou para Kvaratskhelia, que bateu de primeira. Trapp fez a defesa.

Aos 33 minutos do 1º tempo, Di Lorenzo acionou Lozano, que invadiu a área e finalizou. A bola carimbou a trave esquerda do goleiro do time alemão.

Aos 34 minutos do 1º tempo, em rebote após a bola bater na trave, Aurélio Buta chegou atrasado em dividida com Osimhen e fez falta dentro da área. Na cobrança do pênalti, Trapp foi bem e defendeu chute de Kvaratskhelia.

Aos 39 minutos do 1º tempo, Lozano arrancou pela direita e cruzou para a área. Osimhen apareceu atrás de Tuta e abriu o placar.

Lozano avançou e cruzou. Osimhen apareceu na área e balançou a rede, mas estava em posição irregular.

Aos 11 minutos do 2º tempo, Lozano mandou na frente para Kvaratskhelia, que saiu cara a cara e finalizou, mas o goleiro do Eintracht Frankfurt fechou o ângulo.

Aos 12 minutos do 2º tempo, Randal Kolo Muani recebeu cartão vermelho diretamente após pisar no tornozelo de Anguissa em dividida.

Aos 27 minutos do 2º tempo, Anguissa tabelou com Zielinski e foi desequilibrado logo depois. No chão, o camaronês girou e bateu, e a bola passou perto da trave.