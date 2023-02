SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Róger Guedes está muito feliz com o trabalho de Fernando Lázaro no Corinthians. Com o novo técnico, o atacante tem menos responsabilidade defensiva e se sente melhor em campo.

Essa alegria contrapõe o descontentamento com o treinador Vítor Pereira, ex-alvinegro e atualmente no Flamengo. Róger Guedes não esconde a mágoa com o português por ser reserva em alguns momentos, além da cobrança por marcar mais.

Guedes agora tem maior liberdade para jogar, não preso a uma das pontas. Lázaro privilegia os atacantes, mesmo que para isso exija mais dos volantes, zagueiros e, principalmente, dos laterais. Fábio Santos e Fagner têm subido menos ao ataque.

"Estou muito feliz com a liberdade que o Fernando me dá dentro de campo e devo tudo a ele", disse Guedes, em entrevista à TNT Sports.

FERA DOMADA

Róger Guedes, pelo que ouviu a reportagem, é considerado um ótimo jogador, mas difícil de lidar. Competitivo e exigente, o atacante tem dificuldade para esconder quando está insatisfeito.

Guedes teve algumas faíscas com Pereira, mas tem tido ótima relação com Lázaro. O novo treinador é elogiado pelas lideranças do elenco e o ambiente está melhor.

A preocupação da diretoria é para os jogadores não confundirem amizade com falta de comando. Fernando Lázaro tem 41 anos e vive a primeira experiência como profissional. Até agora, a avaliação é extremamente positiva.