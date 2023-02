SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota de 1 a 0 do Flamengo para o Independiente Del Valle, em jogo de ida da Recopa Sul-Americana disputado nesta terça-feira (21) em Quito, não deixou Vítor Pereira tão insatisfeito com sua equipe. Pelo contrário: o técnico disse que seu time teve as "chances mais claras" da partida e usou o fator altitude para justificar as dificuldades diante dos equatorianos.

O português usou a entrevista coletiva para esfriar a pressão da torcida sobre seu início de trabalho, que conta com três tropeços seguidos em duelos decisivos.

"[O título da] Recopa está em aberto e estou convencido que, em nossa casa, vamos virar o resultado", disse o técnico.

Antes de serem superados pelo Del Valle, Vítor Pereira e seus comandados deixaram escapar dois títulos: primeiro, foram derrotados pelo Palmeiras na Supercopa do Brasil e, no início deste mês, perderam para o Al Hilal e desperdiçaram a chance de jogar a final do Mundial contra o Real Madrid.

A desvantagem parcial na Recopa trouxe ainda mais peso para o treinador, que só tem números melhores do que Domenec Torrent entre os oito últimos comandantes do Flamengo quando o assunto é o índice de derrotas.

CLÁSSICOS PELO CAMINHO

Vítor Pereira acredita que o título continental está "em aberto" pelo fato de o Flamengo jogar dentro do Maracanã. Antes da esperada terça-feira (28), porém, o time tem um clássico pela frente ?e bem longe do estádio no Rio.

No sábado (25), a equipe encara o Botafogo, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Poupar algumas de suas estrelas visando ao Del Valle, portanto, pode ser o caminho natural para o treinador antes da decisão.

Um novo tropeço contra os equatorianos pode azedar de vez o trabalho de Pereira. Para piorar, depois da Recopa, o Flamengo tem mais dois clássicos em sequência: contra Vasco (5) e Fluminense (data a confirmar).

A virada com título no Maracanã, no entanto, ameniza a turbulência, dá uma boa dose de paz antes dos jogos contra os rivais e pode servir para melhorar, de vez, a relação do técnico com os flamenguistas.