SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tenista Novak Djokovic disse nesta quarta-feira (22) que ainda aguarda decisão dos Estados Unidos para saber se poderá entrar no país sem ter se vacinado contra a Covid-19.

"No momento, está tudo em processo. Estou muito agradecido com a organização de Indian Wells e Miami pelo apoio deles, por eles quererem que eu jogue. Tenho um grande desejo de estar lá. Não jogo lá faz alguns anos. Estou esperando por uma decisão positiva em breve, mas não está nas minhas mãos", afirmou em entrevista coletiva. "Se eu ficar fora de novo, não vai ser a primeira vez, mas espero que não. Espero estar lá. Tudo que posso fazer no momento é ter esperança. É tudo que posso fazer no momento. Minha posição continua a mesma".

DJOKOVIC ENVIOU PEDIDO PARA ENTRAR NOS EUA

O número 1 do ranking mundial enviou um pedido de permissão especial para entrar nos Estados Unidos.

Djokovic quer entrar nos EUA para jogar os Masters de Indian Wells e Miami, em março. Ele ganhou apoio dos organizadores dos torneios.

O sérvio não disputou nenhum torneio no país no ano passado. Os EUA exigem que estrangeiros estejam vacinados para entrar no país.

VOLTA DE LESÃO CONFIRMADA

Djokovic ainda falou na entrevista coletiva sobre a lesão muscular na coxa.

"Quanto à lesão que sofri no Aberto da Austrália, está curada, mas ainda não estou 100%. As coisas parecem muito boas. Como equipe, tomamos a decisão de ir para Dubai."

O sérvio confirmou que disputará o ATP 500 de Dubai, na próxima semana.