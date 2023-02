SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inter de Milão vence o Porto por 1 a 0 no final da tarde desta quarta-feira (22), no San Siro, em partida válida pela ida das oitavas de final da Champions. O gol do confronto foi de Lukaku, no final do jogo.

Além do belga, os grandes nomes da partida também foram os goleiros, Onana e Diogo Costa, que protagonizaram defesas espetaculares.

A Inter está em busca de seu terceiro título da competição da Uefa, sendo o mais recente na temporada 2009/10. Já o Porto, quer conquistar seu tri da Champions, tendo levantado a Orelhuda pela última vez em 2003/04. Ambas as equipes tiveram José Mourinho no comando em seus últimos triunfos.

A partida de volta será realizada no dia 14 de março, às 17h (de Brasília), no estádio do Dragão.

COMO FOI O JOGO

As duas equipes entraram em campo procurando jogo, o que deixou o confronto equilibrado tanto física quanto taticamente.

O primeiro tempo foi de muita disputa e tensão. As duas equipes tiveram dificuldade para criarem chances perigosas, tendo suas melhores oportunidades depois dos 35 minutos.

A segunda etapa foi de mais pressão dos dois lados. Com um a mais e jogando em casa, a Inter passou a se impor mais, o levou os italianos para a vitória.