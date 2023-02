SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após brilhar na Copa do Mundo, o zagueiro Gvardiol garantiu o empate do RB Leipzig contra o Manchester City, nesta quarta-feira (22), por 1 a 1, na Red Bull Arena, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O City saiu na frente com gol de Mahrez, após saída errada da zaga adversária, mas viu o RB Leipzig dominar o segundo tempo e deixar tudo igual com Gvardiol.

O zagueiro croata, de 20 anos, esteve entre os cotados para levar o prêmio de melhor jovem da Copa do Mundo de 2022. O título, porém, ficou com Enzo Fernandez, da Argentina.

Manchester City e RB Leipzig se reencontram apenas no dia 14 de março (terça-feira), às 17h (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Champions. A partida será no Eithad Stadium, na Inglaterra.

O JOGO

Com até cinco homens em sua última linha, a equipe alemã montou uma retranca e tinha como principal meta congestionar seu campo. A estratégia funcionou, e os comandados de Pep Guardiola, mesmo controlando a posse de bola, não ameaçaram o goleiro Blaswich.

Ederson e Haaland são espectadores. No primeiro tempo, RB Leipzig finalizou apenas uma vez contra a meta do goleiro brasileiro, mas sem perigo. Na outra ponta, Haaland ficou isolado diante de um City com dificuldades para furar o bloqueio defensivo alemão.

O segundo tempo começou mais aberto, com os donos da casa se arriscando no campo de ataque e tocando mais a bola. O volume alemão obrigou o goleiro Ederson a fazer boas defesas, mas o arqueiro brasileiro falhou em bola parada.