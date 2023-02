SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG empatou por 0 a 0 com o Carabobo (VEN), nesta quarta-feira (22), no Estádio Olímpico de Caracas, pela partida de ida da segunda fase da pré-Libertadores de 2023. O clube mineiro teve o amplo domínio da partida, mas falhou em ser eficiente no ataque e não levou vantagem para a decisão do confronto em casa.

O Galo teve o desfalque de seu artilheiro Hulk, diagnosticado com covid-19. O substituto escolhido por Coudet foi Ademir, que teve atuação discreta.

Antes de a bola rolar, a delegação do clube mineiro foi alvo de ofensas racistas de torcedores do Carabobo. O Atlético foi o primeiro clube brasileiro a entrar em campo na atual edição da Libertadores.

Embora tenha encurralado o adversário desde o início, o Galo pecou na conclusão das tramas ofensivas. Os poucos chutes que acertaram o gol adversário pararam no goleiro Vachoux.

A principal oportunidade do confronto, inclusive, foi do Carabobo, com Éverson fazendo um milagre para evitar que os venezuelanos abrissem o placar no primeiro tempo. A partida foi a terceira do Carabobo neste ano.

O duelo de volta contra a equipe venezuelana será disputado em 1º de março, no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília).

Sem contar seu principal jogador, o Atlético-MG teve dificuldade no ataque. Foi o segundo jogo do time no ano que Hulk não atuou -ele foi poupado na vitória por 1 a 0 sobre o Ipatinga.

O camisa 7 do Galo é o artilheiro isolado da equipe em 2023. Ele foi responsável por sete dos 11 gols da equipe neste começo de temporada.

Embora tenha terminado com mais de 75% de posse de bola e finalizado 20 vezes, apenas três chutes do Atlético acertaram o gol adversário.

PRINCIPAIS LANCES

Éverson salva. Aos 27', o Carabobo conseguiu sair em contra-ataque rápido e Apaolaza saiu na cara do goleiro do Atlético, que protagonizou um milagre ao chute à queima-roupa. No rebote, Balza mandou para fora mesmo com o gol livre.

Pedrinho bate fraco. Aos 38', Ademir avançou com velocidade pela esquerda e fez um cruzamento para trás, na entrada da área. Pedrinho apareceu com espaço, mas pegou sem força na bola e Vachoux fez fácil defesa.

Dodô quase marca. Aos 8' da segunda etapa, Dodo tabelou com Paulinho pela esquerda, invadiu a área com a marcação em seu encalço. O lateral chutou rasteiro, forte, mas Vachoux fez uma defesa segura com os pés.

Paulinho carimba a trave. Aos 35' do segundo tempo, Dodô cruzou para Paulinho, que emendou um voleio. A bola carimbou a trave e saiu para a linha de fundo.

Estádio: Olímpico de Caracas

Cartões amarelos: González (CBB), Paulinho (CAM), Pernía (CBB), Pedrinho (CAM) e Mariano (CAM)

CARABOBO

Jeremy Vachoux. Juan David Cuesta, Carlos Lujano, Leonardo Aponte e Miguel Pernía; Francisco Flores (Pedrozo), Gustavo González (Bagayoko) e Carlos Sosa (Nkeng); Juan Camilo Pérez, Francisco Apaolaza e José Balza (Tortolero). T.: Juan Tolisano

ATLÉTICO-MG

Éverson; Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson e Dodô; Allan, Edenilson, Pedrinho (Hyoran) e Patrick (Igor Gomes); Paulinho e Ademir (Sasha). T.: Eduardo Coudet