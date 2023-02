ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - O clima esquentou no desembarque do elenco do Bahia em Salvador após a goleada histórica por 6 a 0, sofrida contra o Sport, na Copa do Nordeste.

Torcedores cobraram duramente jogadores, o técnico Renato Paiva e dirigentes do Bahia no aeroporto da capital baiana. Um deles chegou a dar tapas no ombro do atacante Jacaré, um dos principais nomes do time, que bateu boca com o torcedor.

O diretor de futebol do clube, Carlos Santoro, aparece nas imagens sendo cobrado enquanto é protegido por policiais. Um torcedor pede mais contratações, resultados e chega a ser contido por um dos agentes de segurança.

"Aqui não é Manchester City, não, aqui é Bahia e tem torcida", diz o torcedor do Bahia, indignado com o resultado da partida contra o rival Sport no Nordestão.

Esta é a primeira temporada da SAF do Bahia sob gestão do Grupo City, proprietário do time de Manchester dirigido por Pep Guardiola. Daí a comparação feita pelo torcedor.