SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raphael Veiga se tornou o homem da bola parada do Palmeiras, e detalhou a estratégia na hora da cobrança. O camisa 23 assumiu o posto de Gustavo Scarpa, que foi para o Nottingham Forest, e já é o garçom do time, com cinco assistências.

Os "alvos" do meio-campista" são Murilo, Gustavo Gómez, e o "baixinho" Rony. Enquanto a dupla de zaga supera 1,85m de altura, o camisa 10 tem 1,67m.

Temos lugares pré-estabelecidos onde cada jogador estará. Sempre procuro variar um pouco entre a bola para o Murilo, para o Gustavo e para o Rony, principalmente no primeiro pau". Raphael Veiga, meio-campista do Palmeiras

Veiga também exaltou a parceira com Rony. O meia foi o responsável pelos passes para os quatro últimos gols de cabeça do camisa 10.

"Embora o Rony seja pequeno, ele sobe muito bem de cabeça. Ele tem feito gols, tem me ajudado, fico feliz". Raphael Veiga

E O MATA-MATA DO PAULISTÃO?

O Palmeiras já está classificado para as quartas de final e agora busca a ponta da classificação geral. Isso permitirá ao clube jogas os mata-matas em seus domíninos.

"Sabemos a importância de ficar em primeiro e ter essa vantagem do nosso lado para decidir na nossa casa. O São Bernardo está perto, temos essa pequena vantagem e, se soubermos usar, será muito importante para nós no futuro", comentou o meio-campista.

O Palmeiras enfrentará o São Bernardo pelo primeiro jogo do mata-mata. O duelo ainda não tem data nem palco definidos, pois as duas equipes tem apenas um ponto de diferença pelo Grupo D.