SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principal personagem do futebol espanhol na atualidade, Vinícius Júnior foi avaliado por vários ex-técnicos e ex-jogadores do Real Madrid em uma publicação do jornal As.

A maioria deles, inclusive, aponta o brasileiro como o melhor e mais decisivo jogador do mundo no momento, à frente de nomes como Mbappé e Haaland. Veja as principais frases:

"No meu pódio atual, Vinícius é o melhor, seguido de Mbappé e Haaland. Para ser desequilibrante é preciso talento, e Vini o tem de forma inata"

Morientes, ex-atacante

"De fato, neste momento Vinícius é o atacante mais decisivo do mundo. É o jogador mais em forma em nível mundial. Por tudo, por seus dribles, pelas assistências, pelos gols..."

Gutti, ex-meio-campista

"Se tivesse que haver uma decisão hoje, Vinicius estaria à frente de Haaland e Mbappé. Depois dos elogios que Carletto [Carlo Ancelotti] fez sobre sua exibição em Anfield [jogo contra o Liverpool], a Vinicius só falta voar. Vai ser difícil pará-lo"

Jorge Valdano, ex-técnico e atacante

"Ele é agora o jogador mais em forma da Europa. Não para de crescer jogo a jogo, principalmente nos mais importantes. E o caráter e a personalidade que ele tem me dão muita esperança de que ele continue crescendo"

Mijatovic, ex-atacante

ELOGIOS DE KLOPP

Vinicius Júnior também recebeu elogios de Jurgen Klopp após a goleada de 5 a 2 do Real sobre o Liverpool no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, terça-feira (21), na Inglaterra. O treinador dos Reds também disparou contra os racistas que têm ofendido o brasileiro.

"O que eu sei é que Vinícius é um jogador de classe mundial que você não deve deixá-lo em situações de um contra um ou sozinho [...] Estou certo que ele já é um ídolo do Real Madrid, mesmo sendo tão jovem, e espero que não o insultem, quem faz isso é idiota", disse.