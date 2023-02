SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid anunciou que o atacante Rodrygo sofreu uma lesão e ficará afastado para tratamento.

Exames constataram uma lesão na perna esquerda, na região do quadril. O músculo piriforme é profundo e fica perto do nervo ciático.

O Real não divulgou o prazo para recuperação de Rodrygo. O jornal Sport diz que ele ficará fora por dez dias.

Ele pode ficar fora da convocação da seleção. A próxima data Fifa é entre os dias 20 e 28 de março e a convocação acontece 15 dias antes.

MAIS SOBRE RODRYGO E O REAL

O Real tem clássico com o Atlético de Madri no sábado (25), pelo Campeonato Espanhol ?sem Rodrygo. O time merengue é o vice-líder com 51 pontos, oito a menos que o Barcelona. Já o Atlético ocupa a quarta posição, com 41.

O atacante foi titular e saiu no segundo tempo na vitória por 5 a 2 contra o Liverpool, na última terça-feira (21), pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.