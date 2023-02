SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Andreas Pereira disse que foi crucificado pela torcida do Flamengo pelo escorregão na final da Libertadores de 2021, que custou o título diante do Palmeiras. O jogador, que defende atualmente o Fulham, relembrou o momento ao comentar a sua passagem pelo futebol brasileiro.

"Foi doloroso. Senti que foi um dos meus melhores jogos, acontecer daquela forma no último minuto foi difícil. Mas acho que isso acontece por uma razão. Eu vou levar a culpa, não tem problema. Eu superei isso. Era o que eu queria mostrar para os caras de lá. Aconteceu. Acabou. Vamos ganhar no ano que vem", afirmou o jogador, ao jornal The Guardian.

Andreas continuou no Flamengo para a temporada seguinte e disputou os jogos da fase de grupo e das quartas de final, mas não esteve em campo na conquista da Libertadores de 2022. Ele acertou com o clube inglês em julho do ano passado.

O jogador contou que conversou com David Luiz antes da última decisão do torneio, contra o Athletico-PR. Andreas fez um desabafo sobre o que a vitória de seus ex-companheiros na final significou para ele.

"Liguei para ele [David Luiz e antes do jogo e falei: 'É melhor você ganhar, porque eu quero minha medalha'. Quando eles ganharam, foi incrível. Há muita pressão lá, eles têm 40 milhões de fãs. Eles me crucificaram porque cometi um erro. Falavam que eu não seria capaz de fazer nada. Eu joguei e eles ganharam. Joguei todos os jogos da fase de grupos e as quartas de final. Eu ainda me sentia parte [da campanha]", completou.