SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu nesta quinta-feira (23) o Ceilândia por 1 a 0, no Serejão, em Brasília (DF), e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil de 2023. O clube paulista controlou a partida e criou diversas chances, mas chegou a ter a classificação ameaçada.

O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Joaquim, aos 29 minutos do segundo tempo, com assistência de Lucas Lima. Contratado no início de fevereiro, foi o primeiro tento do defensor de 24 anos pelo clube.

Embora não tivesse o mando da partida, o Santos contou com torcida única por determinação da Secretaria Pública do Distrito Federal (SSP-DF). Como grande parte do Serejão está interditado, o laudo técnico permitiu apenas que santistas, que haviam comprado a grande maioria dos ingressos, marcassem presença no local.

A equipe comandada por Odair Hellmann começou impondo seu ritmo e quase inaugurou o placar nos primeiros minutos, com direito a bola na trave em cobrança de falta de Marcos Leonardo. O trio de ataque santista, orquestrado por Lucas Lima, esteve bastante ativo na partida, principalmente em jogadas de velocidade.

No entanto, o Santos também cedeu oportunidades para o Ceilândia, que só não saiu na frente no primeiro tempo graças a grandes defesas de João Paulo. As principais chances do time da casa saíram em jogadas em que o sistema defensivo santista falhou.

O segundo tempo foi bastante morno, mas contou com o único tento do confronto. As duas equipes baixaram a intensidade após o intervalo e pouco criaram.

O adversário do Santos na próxima fase será o vencedor do duelo entre Iguatu-CE ou América-RN, que será disputado em 2 de março. O time alvinegro praiano vai receber R$ 1,7 milhão por avançar de fase no torneio.

SANTOS DÁ SEQUÊNCIA AO TIME IDEAL

O duelo foi mais um teste para o comandante santista definir o seu 11 inicial. Com exceção de Sandry, que foi operado após levar uma cotovelada no rosto e deu lugar a Rodrigo Fernández, Odair manteve os titulares da goleada sobre a Portuguesa.

O Santos chegou ao seu terceiro jogo de invencibilidade, sem perder desde a reestreia de Lucas Lima. Antes de o camisa 23 voltar a atuar pelo time, o clube alvinegro vivia situação delicada neste início de temporada e agora vem de duas vitórias e um empate.

Lucas Lima, inclusive, chegou à sua terceira assistência. Ele ainda não balançou a rede em sua volta.

Se o setor de criação parece ter encontrado uma solução, o sistema defensivo do Santos oscilou mais uma vez e teve momentos de desatenção no duelo. Apesar disso, a equipe passou ilesa novamente.

CEILÂNDIA

Henrique; Julio Oliveira, Euller, João Afonso e Andrey; China, Dogão (Filipe Cirne) e Geovane; Gabriel (Felipe Clemente), Milla e João de Deus (Maikon Valeriano). Técnico: Adelson de Almeida

SANTOS

João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández, Dodi (Balieiro), Lucas Lima (Lucas Barbosa); Ângelo (Lucas Braga), Marcos Leonardo e Mendoza (Ivonei). Técnico: Odair Hellmann

Estádio: Serejão, em Brasília (DF)

Árbitro: Ramon Abatti

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Thiaggo Americano Labes

Cartões amarelos: Andrey, Maikon Valeriano e Euller (CEI); Marcos Leonardo (SAN)

Gol: Joaquim (SAN), aos 29 minutos do segundo tempo