SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meio na brincadeira, como tem sido seu estilo desde a aposentadoria do futebol, Ronaldinho Gaúcho vai voltar a jogar. Ele será a principal atração da rodada deste domingo (26) da Kings League, uma espécie de torneio de futebol de sete, com elementos de outros esportes e regras semelhantes a um game show de televisão.

A competição tem sido disputada por atletas, ex-jogadores e influencers.

O formato foi criado pelo zagueiro Gerard Piqué, ex-Barcelona, e o influencer espanhol Ibai Lanos, que tem cerca de 1,3 milhão de seguidores na plataforma Twitch.

Ronaldinho Gaúcho será o jogador número 12 do Porcinos FC, uma das equipes do campeonato que também conta com nomes conhecidos do futebol como o goleiro espanhol Iker Casillas, campeão do mundo com a Espanha em 2010, e o atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández.

O anúncio da "contratação" do brasileiro, eleito melhor do mundo em 2005, foi feita em uma live de Lanos com a participação de Piqué e teve audiência de 600 mil internautas.

"Vamos nos divertir. Vai ser lindo. Estou muito contente, obrigo pelo convite. Vamos aproveitar", disse Ronaldinho.

Os jogos, que tem uma série de regras diferentes do futebol, são transmitidos pelo Twitch. O presidente da LaLiga, que controla o campeonato espanhol, Javier Tebas, classificou o torneio como "circo".

Sem um pontapé inicial, a bola é colocada no meio e os times precisam correr em direção a ela para ter a posse. As substituições são ilimitadas. Um cartão amarelo significa que o jogador precisa sair de quadra por dois minutos, e o cartão vermelho é a expulsão, mas com possibilidade de substituição.

Os pênaltis são cobrados com bola rolando. Caso um time peça o uso do VAR (árbitro de vídeo) e não haja mudança na marcação do juiz, o direito de pedir uma checagem acaba.

A partida do Porcinos, com a presença de Ronaldinho, será contrata o Pio FC, que tem como presidente a streamer mexicana Rivers, será às 17 horas (de Brasília) e será o último confronto da rodada. Não está claro que se o atacante vai estar presente apenas neste jogo ou se vai participar de outros.

Ronaldinho atuou como profissional pela última vez no início de 2016, pelo Fluminense, na Florida Cup. Depois disso, ele ficou dois anos sem atuar até anunciar a aposentadoria no início de 2018. Em 2020, ele ficou 171 dias preso no Paraguai, acusado de entrar no país com documento falso.

Ele tem cargo de embaixador do Barcelona e tem percorrido o mundo em jogos festivos, em que recebe cachê.