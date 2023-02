SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick se manifestou nas rede sociais após chorar no banco de reservas em vitória sobre o Red Bull Bragantino. O atacante do Palmeiras compartilhou uma foto apontando para cima nos Stories do Instagram.

O camisa 16 afirmou que "tá tudo calmo". A postagem ainda contou um trecho da música "A meu favor", de Filipe Ret.

O jogador foi flagrado com um colete no rosto após ser substituído contra o Red Bull Bragantino. Segundo técnico Abel Ferreira, Endrick chorou.

A frustração deve-se ao jejum de gols de Endrick. O camisa 16 não marca há 12 jogos.