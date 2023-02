RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Mário Bittencourt explicou a negociação entre Fluminense e Marcelo. O lateral-esquerdo assinou até o fim de 2024 com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada.

O mandatário tricolor afirmou que as conversas começaram ainda no início do ano passado para entender se havia interesse de voltar ao Brasil.

O estafe de Marcelo atualizou o Fluminense afirmando que o jogador queria ficar na Europa. As declarações foram para o SporTV.

Antes de ir para o Olympiacos, o time tricolor enviou primeira oferta e as partes seguiram conversando. "No início do ano ele disse que queria voltar ao Brasil. Uma contratação nesse nível requer muito cuidado. Muitas pessoas foram importantes, mas o Fernando Diniz foi importante, o Fred e o Angioni também. Tivemos algumas reuniões, construímos algo sólido e dentro da realidade do Fluminense".

Mário ainda garantiu que a chegada de Marcelo está dentro da realidade financeira do Fluminense. "Não fizemos investimento de compra. Vem com os valores de salário, não posso falar, mas está dento da realidade do Fluminense e dos salários do elenco", disse.

"Ele terá uma remuneração compatível com os jogadores mais bem pagos daqui. Nada vai atrapalhar nosso dia a dia. O contrato dele tem uma composição de marketing, como tinha do Fred e de outros. Lançamento de produtos, coisas vinculadas, recebimento de royalties. Terá uma linha de produtos do Marcelo, como tinha do Fred, do Cano. É um contrato de salário CLT, imagem e bonificação de royaltsie. Premiação por conquistas, etc, como todos. Marcelo volta por amor ao clube e ao projeto. Não voltou pensando em questão financeira. Certamente conseguiria contratos em outros mercados", afirmou.

A negociação foi tratada com sigilo dentro do clube para evitar vazamentos. "Foi uma negociação sigilosa, bonita, emocionante, leal. Foi o tempo inteiro o Marcelo entendendo que a volta seria grandiosa. Quando mais simples, maior. Conseguimos fazer essa boa surpresa para a torcida e todos que amam o futebol".

FRED PROJETA CHEGADA

Outro importante na chegada de Marcelo foi Fred, diretor de planejamento esportivo do clube. Ele projetou a chegada do lateral.

"A origem dele é lateral-esquedo, mas sabemos a qualidade que ele tem. O Diniz sempre dá liberdade para as ideias dele, vão acontecendo de forma espontânea. Ele vem de lateral-esquerdo, mas tudo pode acontecer. O que mais me surpreendeu foi o desejo dele de voltar ao Fluminense. Bate com o nosso objetivo desse ano. Falamos sobre a bomba midiática nas primeiras semanas e que depois se tornaria em necessidade de retorno técnico, resultado em campo. Ele está vindo para jogar, sabe que aqui é a casa dele. Ele está feliz, estão todos empolgados com o projeto".