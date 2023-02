SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia espanhola prendeu seis apostadores envolvidos no jogo entre Huracán Melilla e Levante, realizado em dezembro de 2021 pela Copa do Rei. As informações são do jornal "20 Minutos".

A partida acabou em 8 a 0 para o Levante e levantou suspeitas pelo fato de "uma quantidade massiva" de palpites cravarem o placar bizarro.

A investigação, que acabou nos últimos dias, apurou que 77 apostas foram feitas de um mesmo local na cidade de Melilla, palco do jogo em questão ?o valor total girou em 6.000 euros (R$ 33 mil).

Os presos são todos espanhóis, mas as autoridades não detalharam o local onde foram realizadas as operações.

O Levante garantiu à federação espanhola que "está totalmente alheio aos fatos denunciados", enquanto o Huracán manifestou "surpresa" e se mostrou à disposição para contribuir em novas investigações.

Até o momento, nenhum jogador envolvido na goleada acabou denunciado, ainda de acordo com as informações do "20 Minutos".