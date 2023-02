SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em alta no futebol europeu, o paraibano Arthur Cabral atingiu uma marca notável na Uefa Conference League. O atacante ex-Palmeiras se tornou o atleta com mais gols na história da competição, segundo dados do Sofascore.

Arthur Cabral virou o maior artilheiro da Conference League, com 18 gols marcados -foram 13 tentos pelo Basel e cinco por seu atual clube, Fiorentina-, considerando as fases finais e classificatórias.

O ex-Palmeiras foi o autor de um dos gols da vitória da Fiorentina por 3 a 2 sobre o Braga. Com o triunfo, o clube italiano se classificou para as oitavas de final, e encara o Sivasspor-TUR.

O brasileiro já acumula 9 gols em 28 partidas na atual temporada, além de uma assistência. É o segundo artilheiro da Fiorentina, atrás de Luka Jovic, com 10.

SOBRE ARTHUR CABRAL

Tem 24 anos, foi revelado nas categorias de base do Ceará, e ganhou destaque no futebol brasileiro em 2017.

Se transferiu ao Palmeiras no final de 2018, mas pouco atuou pelos alviverdes, e logo foi emprestado ao Basel. Passou a ser um dos jogadores mais importantes do clube europeu, sendo comprado em definitivo e eleito o melhor jogador do Campeonato Suíço em 2021.

Em 2022, foi vendido para a Fiorentina, onde atua até hoje.