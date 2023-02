SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras volta a campo neste domingo (26), às 18h30, contra o Ferroviária, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Abel Ferreira repete constantemente que o Palmeiras um dia perderá seus jogos, mas a verdade é que isso não acontece há pouco mais de três meses.

O time está no top-5 entre os times com menos derrotas do mundo em 2022. Segundo levantamento do "Análise Verdão", o Palmeiras foi superado pelo Bayern de Munique e mais três times da Arábia Saudita.

O Palmeiras superou equipes como PSG e é o quinto, com sete reveses no ano. O último deles foi contra o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro, por 3 a 0.

Al Nassr (cinco derrotas)

Al Ittihad (cinco)

Al Hilal (seis)

Bayern (seis)

Palmeiras (sete)

O time de Abel Ferreira, porém, lidera quando o assunto é porcentagem. Com 84 jogos disputados, o Palmeiras perdeu apenas 8,3%, contra 11,3% do segundo colocado Bayern.

O desempenho chamou a atenção da imprensa espanhola. O jornal As destrinchou a última temporada e exaltou o técnico Abel Ferreira.

CONSISTÊNCIA SEGUE EM 2023

O Palmeiras está invicto nesta temporada. Ao todo, são 11 jogos disputados (dez pelo Paulista e um pela Supercopa do Brasil), com oito vitórias e três empates.

O clube também tem a defesa menos vazada do Estadual. São apenas quatro gols sofridos (contra Corinthians, Santos e Ituano), contra 16 marcados (terceiro melhor da competição)