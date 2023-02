PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - O Grêmio reabriu seu time de Futebol 7. Depois de contar com Falcão, craque do futsal, como grande estrela, a equipe agora aposta em ídolos do time de campo que penduraram as chuteiras. Douglas e Maicon devem jogar a Copa Gramado, marcada para abril. Além de Kelvin, eleito melhor jogador do mundo de Fut 7 em 2021.

O time de Futebol 7 do Grêmio esteve em atividade entre 2020 e 2021, quando o projeto foi interrompido.

Falcão, anunciado em 2020, foi o principal nome da equipe, que conquistou Liga das Américas e Recopa Sul-Americana.

Após a parada, o time retomou atividades e contará com Douglas e Maicon no elenco. Antes do início da competição, existe a chance da lista de ídolos do campo aumentar, pois Léo Moura e Edilson também negociam participação.

Douglas teve destaque principalmente em suas passagens por Grêmio e Corinthians. Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes com o Timão, da Libertadores, da Recopa e da Copa do Brasil pelo Tricolor, entre outros títulos, ele tem 41 anos e está aposentado dos gramados desde 2020.

Já Maicon tem trajetória ligada ao São Paulo e ao Grêmio. No time de Porto Alegre atingiu o ápice, se tornou ídolo e capitão da equipe campeã da Copa do Brasil, Recopa, Libertadores e ainda uma série de triunfos estaduais. Aos 37 anos, ele anunciou aposentadoria dos gramados no ano passado.

Kelvin foi eleito melhor jogador do mundo de futebol 7 em 2021. Ele fez categorias de base no time de campo do Milan, da Itália. Depois passou pelo sub-20 do Cruzeiro, também no campo, e migrou para o futebol 7. Atualmente é figura frequente na seleção brasileira, pela qual conquistou o Mundial.