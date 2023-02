SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo com poucas chances no início e uma expulsão, Real Madrid e Atlético de Madrid ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Santiago Bernabéu, neste sábado. Giménez, para os visitantes, e Álvaro Rodríguez, para os mandantes, marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Real fica com 52 pontos no segundo lugar do Campeonato Espanhol, sete a menos que o Barcelona, que ainda joga. O Atlético é o quarto, com 42.

A próxima partida do Real Madrid será contra o Barcelona, pela semifinal da Copa do Rei, na quinta-feira, às 17h (de Brasília). Já o Atlético entra em campo no sábado, contra o Sevilla, às 17h (de Brasília) pelo Espanhol.

Antes do início do jogo, o Real fez uma homenagem a Amancio Amaro, ex-jogador e técnico que faleceu aos 83 anos no último dia 21. Os jogadores entraram em campo com camisas com o nome dele.

As últimas cinco expulsões no clássico entre as equipes foram do Atlético de Madrid. Courtois e Godín em 2011, Thomas em 2019, Hermoso em 2022 e agora Correa em 2023. Sergio Ramos, em 2009, foi o último do Real.

O primeiro tempo teve poucas emoções, com os dois times criando pouco. Com Vini Jr bem marcado, o Real Madrid perdeu a válvula de escape.

Pelo Atlético, Carrasco teve uma boa chance, mas parou em Courtois. Mesmo assim, foram oportunidades escassas.

O Atlético de Madrid ainda perdeu Reinildo no primeiro tempo. O jogador deixou o campo de maca aos 22 minutos e deu lugar a José Giménez.

Os dois times continuavam criando pouco e os goleiros demoraram a trabalhar, mas a vida do Atlético ficou mais difícil com a expulsão de Ángel Correa aos 15 minutos. O cartão vermelho gerou reclamação geral e discussão dos jogadores no campo.

Mesmo com um a menos, o Atlético de Madrid encontrou o gol na bola parada. Já na reta final da partida, Giménez aproveitou cobrança de falta para marcar.

Mas o Real Madrid não deixou assim e pouco depois igualou tudo. Na pressão da reta final da partida, saíram as melhores chances. Em uma delas Álvaro Rodríguez fez de cabeça.

Lances importantes

Aos oito minutos do primeiro tempo, Asensio bateu firme de fora da área e obrigou Oblak a defender pela primeira vez.

No segundo tempo, Carrasco fez a jogada pela esquerda e acionou Griezmann. O francês chegou batendo rasteiro, mas a bola foi para fora. Pouco depois, Valverde devolveu o susto, mas também mandou para o lado direito do gol.

Aos 18 minutos, Ángel Correa acertou uma cotovelada em Rüdiger em um lance sem bola. O árbitro nem pensou e mostrou o cartão vermelho. Aos 32 minutos, Griezmann cobrou falta na área e Giménez subiu alto para colocar a bola no canto esquerdo de Courtois e abrir o placar.

Álvaro Rodríguez deixou tudo igual aos 39 minutos. Após cobrança de escanteio, ele subiu sozinho e marcou.