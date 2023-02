ARACAÚ, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol de bicicleta de Keno e dois de Cano, o Fluminense venceu a Portuguesa por 3 a 0 neste sábado (25), no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

Foi o primeiro gol de Keno pelo Fluminense, enquanto Cano passou da marca dos 50 gols pelo clube. O jogo também ficou marcado por referências da torcida tricolor ao lateral Marcelo, anunciado ontem como reforço para a temporada.

Com a vitória, o time de Fernando Diniz chegou a 19 pontos no Carioca, passando o Botafogo e ficando um atrás do líder Flamengo. O time de Fernando Diniz foi sonolento no primeiro tempo, mas acordou na etapa final e atropelou a Lusa carioca.

O anúncio da contratação de Marcelo teve efeito na torcida do Fluminense no Maracanã. Alguns torcedores, principalmente crianças, foram vistos com camisas personalizadas com o número 12 e até perucas em alusão ao jogador formado nas categorias de base do clube.

Marcelo já ganhou até uma música, com provocação ao lateral Ayrton Lucas, do rival Flamengo. Ele também deixou um recado à torcida no telão do estádio.

Germán Cano passou dos 50 gols pelo Fluminense. O atacante precisou de 77 jogos para atingir a marca. Com os dois de hoje, ele chegou a 51 gols pelo clube. Em 2023, Cano já soma sete gols e assumiu a artilharia do Campeonato Carioca ao lado de Lelê, do Volta Redonda.

Jogo

A primeira meia hora de jogo foi de muita posse de bola e lentidão do Fluminense. O time de Fernando Diniz chegou a ter mais de 70% de posse, mas encontrou dificuldades em furar a zaga da Portuguesa.

A melhor chance do Fluminense no primeiro tempo foi com Arias, após assistências de Ganso. O atacante recebeu ótimo passe do meia na grande área e soltou a bomba de canhota à meia altura no canto do goleiro Mota, que fez boa defesa.

Insatisfeito com o time, Fernando Diniz mandou os reservas para o aquecimento ainda no primeiro tempo. Após duas semanas sem jogo, o Fluminense claramente sentiu a falta de ritmo de jogo e teve pouca movimentação em campo.

A Portuguesa esteve muito organizada taticamente, sempre compactada e com duas linhas de quatro na marcação. Se não assustou o Fluminense, conseguiu proteger sua meta com muita eficiência.

O Fluminense acelerou o ritmo no segundo tempo e abriu o placar com Cano. Após jogada de linha de fundo pelo lado direito, Lima pegou rebote de fora da área e soltou uma bomba. Cano, sempre bem posicionado, só desviou para o fundo da rede.

Cano fez mais um após bobeira da zaga da Portuguesa. Ele recebeu livre na grande área, ajeitou com a perna direita e bateu rasteiro no canto do goleiro Mota.

Keno ampliou para o Fluminense com golaço de bicicleta. O atacante ainda não tinha marcado pelo clube, mas desencantou em grande estilo. Ele aproveitou uma bola alta na grande área, ajeitou e soltou a bicicleta no ângulo. Golaço!

Lances importantes

Aos 14 minutos do segundo tempo, Germán Cano abriu o placar para o Fluminense após desviar chute de Lima de fora da área. Cano amplia. Aos 22', Cano fez mais um após vacilo da zaga da Portuguesa. Ele recebeu livre na grande área e não perdoou de canhota.

Aos 26 minutos, Keno fez seu primeiro gol pelo Fluminense em grande estilo. Uma bicicleta, que golaço!

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 x 0 PORTUGUESA

Competição: Campeonato Carioca (9ª rodada)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: sábado (25), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Alan Trindade da Silva

Assistentes: Rodrigo Correa e Daniel Alves Pereira

Público: 22.253 pagantes

Renda: R$ 660.746,50

Cartões amarelos: Victor Feitosa e Emerson Carioca (Portuguesa)

Gols: Cano, aos 14 minutos e aos 22 minutos; e Keno, aos 26 minutos do segundo tempo. Ambos para o Fluminense

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz (Lima) e Alexsander; André, Martinelli, Ganso (Felipe Melo); Arias (Michel Araujo), Keno (Isaac) e Cano (Willian). Técnico: Fernando Diniz

PORTUGUESA

Mota; Joazi, Matheus Santos, Fredson, Yuri; Wellington Cézar, Victor Feitosa, Lucas Santos, Lucas Silva; Romarinho e Emerson Carioca. Técnico: Felipe Surian.