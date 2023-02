SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo perdeu para o São Bernardo por 1 a 0 na noite deste sábado (25), no Morumbi, pela penúltima rodada do Paulistão.

O São Bernardo abriu o placar logo aos três minutos em bola parada. Rodrigo Souza nem saiu do chão para mandar a cobrança de escanteio de Vitinho para o gol em falha da zaga.

Ainda no primeiro tempo, o São Bernardo teve chance para ampliar em contra-ataque com Matheus Reis driblando até o goleiro, mas Alan Franco salvou o gol certo. Bem postado atrás, o São Bernardo parou o ataque são-paulino e teve o contra-ataque como arma perigosa durante todo o jogo. O centroavante João Carlos chegou a acertar a trave.

Com o resultado, o São Bernardo ultrapassou o Palmeiras e lidera o grupo D com 26 pontos e a melhor campanha do estadual. O São Paulo segue na liderança do grupo B, mas viu o Água Santa igualar seus 20 pontos.

Rogério Ceni colocou Jhegson Méndez ao time titular após dar chance a Luan na última partida. O equatoriano que foi tratado pelo clube como uma das grandes contratações do futebol brasileiro na janela vem sendo o titular do time, mas Luan iniciou a última rodada: a primeira vez como titular desde junho do ano passado.

Méndez saiu no segundo tempo para entrada de Luan, que foi muito aplaudido no Morumbi. O torcedor já comemorou quando o técnico chamou o camisa 8 e aplaudiu bastante quando ele entrou em campo. Luan é um dos mais queridos pela torcida e está em fim de contrato: ele só irá renovar se voltar a se sentir importante no time.

Os dois executam a mesma função em campo: entram no meio da dupla de zaga quando o Tricolor tem a bola. A substituição não mudou a forma de jogar do São Paulo que já perdia desde o início do jogo.

Ao contrário de Luan, Rodrigo Nestor saiu de campo vaiado. A torcida já havia pegado no pé do jogador durante a partida, mas deu voz ao seu descontentamento quando Rogério Ceni tirou-o de campo. Tanto Luan quanto Nestor são crias de Cotia.

Na frente desde os três minutos, o São Bernardo esteve bem postado o jogo todo: sólido na defesa com linha de cinco, não viu necessidade de sair para fazer o resultado no Morumbi e impediu o ataque são-paulino de criar.

A equipe do ABC foi mais perigosa durante todo o jogo em contra-ataques. Poderia ter ampliado ainda no primeiro tempo não fosse Alan Franco salvar em cima da linha. Ainda acertou a trave e teve outros lances de mano a mano no segundo tempo.

Rogério Ceni perdeu Calleri, machucado, na primeira etapa e colocou Pedrinho em campo, adiantando Luciano para o comando de ataque. Com o São Bernardo fechado, o Tricolor sentiu falta de sua referência dentro da área.Lances Importantes

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0x1 SÃO BERNARDO

Campeonato Paulista - 11ª rodada

Data: 25/02/2023 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Morumbi, em São Paulo

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Mauro André de Freitas e Anderson José de Moraes Coelho

VAR: Marcio Henrique de Gois

Amarelos: Nestor; Rafael Vaz, Hugo Sanches

Gols: Rodrigo Souza, aos 3 minutos do primeiro tempo.

SÃO PAULO

Rafael; Nathan, Beraldo, Alan Franco e Caio Paulista (Patryck); Jhegson Méndez (Luan), Nestor (Talles Costa), Galoppo e Wellington Rato (Alisson); Calleri (Pedrinho) e Luciano. Técnico: Rogério Ceni

SÃO BERNARDO

Alex Alves; Alex Reinaldo (Hugo Sanches), Heider, Matheus Salustiano (Romércio), Rafael Vaz e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Vitinho e Chrystian Barletta; João Carlos e Matheus Régis (Felipe Marques). Técnico: Márcio Zanardi