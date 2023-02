SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras deslanchou no segundo tempo e goleou o Real Ariquemes por 9 a 0, neste domingo (26), no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro feminino. Os gols no Allianz Parque foram de Lais Estevam, Amanda, contra, Duda Santos, Poliana, Bia Zaneratto, que fez história, Yamilla Rodríguez, duas vezes, Andressinha e Letícia.

Bia Zaneratto, autora do quinto gol, fez história. Ela chegou a 38 gols em 55 jogos pelo Palmeiras e se tornou a maior artilheira da história do futebol feminino do clube de maneira isolada.

Um momento de apreensão tomou conta depois do choque de cabeça entre Bruna Calderan e Geisi. A jogadora do Palmeiras ficou caída no gramado por mais tempo e retirada de ambulância do estádio.

Segundo a assessoria do Palmeiras, Calderan sofreu uma pancada na lateral do rosto, não chegou a perder a consciência e está com os sinais vitais bons. Ela foi para o hospital mais próximo ao Allianz.

O técnico Ricardo Belli não ficou no banco de reservas do Palmeiras. Ele estava cumprindo suspensão por conta da expulsão no jogo de ida da semifinal do Brasileirão 2022. Vanessa Fernanda foi quem comandou a equipe.

JOGO

O Palmeiras dominou o primeiro tempo e poderia ter saído com um placar mais elástico. Lais Estevam abriu o placar cedo.

O problema ficou na parte das finalizações. Apesar da posse de bola, as palestrinas não tiveram calma no último chute ou paravam na goleira Letícia.

O time visitante melhorou no começo do segundo tempo e, enfim, conseguiu arriscar. Mas foi o Palmeiras quem conseguiu balançar a rede com um gol contra de Amanda.

Depois disso, a porteira abriu para o Palmeiras. Foram três gols em cinco minutos que garantiram a goleada. O time continuou marcando até o final com muita facilidade.

O Real Ariquemes não ofereceu mais resistência. O time da casa empilhou gols até com falhas de Letícia, goleira do Real Ariquemes que foi bem no primeiro tempo. Bia Zaneratto ainda desperdiçou um pênalti no final.

Estreante do dia, Yamilla Rodríguez deu duas assistências e fez dois gols, mesmo entrando no meio do segundo tempo. Ela foi muito celebrada pela torcida do Palmeiras quando acionada.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 9x0 REALARIQUEMES

Data e hora: 26 de fevereiro de 2023, às 11h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitra: Fernanda dos Santos Ignacio de Souza

Assistentes: Izabele de Oliveira e Juliana Vicentin Esteves.

Cartões amarelos: Lira (RAE)

Gols: Lais Estevam (aos seis minutos do primeiro tempo), Amanda (contra, aos seis minutos do segundo tempo), Duda Santos (aos 24 minutos do segundo tempo), Poliana (aos 26 minutos do segundo tempo), Bia Zaneratto (aos 29 minutos do segundo tempo), Yamilla Rodríguez (aos 38 minutos do segundo tempo), Andressinha (aos 42 minutos do segundo tempo), Yamilla Rodríguez (aos 46 minutos do segundo tempo), Letícia (aos 47 minutos do segundo tempo).

PALMEIRAS

Tapia; Bruna Calderan (Flávia), Poliana, Sorriso, Katrine (Juliete); Andressinha, Duda Santos, Camilinha (Yamilla Rodríguez); Amanda Gutierres (Letícia), Bia Zaneratto e Laís Estevam (Lorena Gutierrez). Técnica: Vanessa Fernanda.

REAL ARIQUEMES

Letícia; Jaque (Alice), Dulci, Amanda e Laura; Thaisa (Luana), Mafê e Lira; Nay, Martinha (Geisi) e Carol Lins (Maria Vitória). Técnico: Paulo Eduardo Pereira.