SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Entrando em campo ocupando a vice-lanterna, o Almería não se intimidou diante do líder e derrotou o Barcelona por 1 a 0 na tarde deste domingo (26), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

A derrota acende um novo alerta na equipe que já foi eliminada da Liga dos Campeões ainda na fase de grupos, e, mais recentemente, da Liga Europa.

El Bilal Touré marcou o único gol do jogo aos 28' do primeiro tempo. O Barcelona agora tem uma vantagem de apenas sete pontos para o vice Real Madrid. A última derrota da equipe catalã na La Liga foi para o Real Madrid ainda na 9ª rodada. Os Rojiblancos deixaram a zona do rebaixamento com a vitória e agora ocupam a 15 posição.

ALMERÍA

Fernando Martínez, Chumi, Rodrigo Ely, Babic, Akieme, Robertone (Embarba), De la Hoz, Eguaras, Léo Baptistão, El Bilal Touré (Kaiky) e Luis Suárez (Ramazani). T.: Rubi.

BARCELONA

Ter Stegen, Sergi Roberto (Pablo Torre), Christensen, Eric García (Ronald Araújo), Alba (Marcos Alonso), Kessié (Raphinha), Busquets (Alarcón), Frenkie de Jong, Ferrán Torres, Lewandowski e Gavi 6ATA. T.: Xavi Hernández.

Local: Estádio de los Juegos Mediterráneos, Almería, Espanha

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Asistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Iñigo Prieto López de Ceraín

Cartões amarelos: Eric Garcia (BAR); Robertone, Chumi, Fernando Martínez (ALM)

Gols: El Bilal Touré (ALM) aos 23' do 1º T