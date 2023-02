SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Santos e Corinthians empataram por 2 a 2 na tarde deste domingo (26), na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Paulista.

Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians, Lucas Barbosa empatou para o Santos, o artilheiro Róger Guedes colocou o Timão na frente e Marcos Leonardo empatou cobrado pênalti no fim da partida.

O VAR foi protagonista no primeiro tempo. O árbitro de vídeo recomendou a checagem do primeiro gol anotado por Yuri Alberto e Edina Alves anulou o lance por interferência do centroavante no primeiro lance. Logo depois, o bandeira anulou o gol de cabeça do camisa 9, mas o VAR corrigiu a marcação e validou o tento.

O Peixe até começou melhor, mas o Timão se aproveitou da bola parada. O time de Odair teve sucesso em travar o rival, mas sofreu dois gols de bola aérea: um em falta e outro em escanteio. Curiosamente, o Santos chegou ao empate em outra bola parada: pênalti convertido por Marcos Leonardo.

Com o resultado, o Santos tem os mesmos 14 pontos do Botafogo, mas não depende apenas de si mesmo por ter uma vitória a menos. Já o Timão foi a 19 pontos, e segue garantido na liderança do grupo C.

**OS FELIZES REENCONTROS DO CLÁSSICO NA VILA**

A última vez que o Corinthians visitou o Santos na Vila foi marcada por uma série de eventos, a maioria tristes. O goleiro Cássio foi agredido por um torcedor que invadiu o gramado, o centroavante Yuri Alberto acabou expulso no primeiro tempo e o jovem Lucas Barbosa teve a única expulsão de sua carreira.

Tanto Yuri quanto Lucas trocaram o cartão vermelho por um gol. O de Yuri encerrou um jejum de seis jogos e foi 'com emoção', já que o primeiro tento dele na partida acabou anulado pelo VAR. Do outro lado, o santista já tinha motivos para comemorar antes do gol: a ausência de Ângelo fez com que Lucas Barbosa fosse titular pela primeira vez desde outubro do ano passado.

Cássio vinha tendo uma tarde tranquila em sua volta à Vila, mas foi traído pela sua defesa. O chute de Lucas Barbosa veio do meio da rua, quase despretensioso, mas desviou em Gil e matou o dono da meta corintiana.

O gol pode ter saído em um toque de sorte, mas o Santos começou a partida melhor. O gol corintiano sairia em bola parada, tanto para abrir o placar quanto para voltar a ficar na frente no clássico.

Róger Guedes foi outro que teve um feliz reencontro. Afinal, na última vez que pisou na Vila, foi ele quem marcou o único tento do jogo e deu os três pontos ao Corinthians aos 44 do segundo tempo. Desta vez, não garantiu a vitória, mas voltou a marcar e se isolou na artilharia do estadual.

Marcos Leonardo foi o intruso nos reencontros do clássico, mas escreveu uma nova história. O jovem centroavante santista passou de coadjuvante no último duelo a protagonista: foi dele o gol de pênalti que empatou o jogo já no fim do segundo tempo.

SANTOS

João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Balieiro), Dodi e Lucas Lima (Ivonei); Lucas Barbosa (Lucas Braga), Mendoza (Rwan) e Marcos Leonardo. T.: Odair Hellmann

CORINTHIANS

Cássio; Du Queiroz, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni (Fausto Vera), Giuliano (Maycon) e Renato Augusto (Paulinho); Adson (Giovane), Róger Guedes e Yuri Alberto. T.: Fernando Lázaro

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Adriano de Assis Miranda

Amarelos: Marcos Leonardo, Rodrigo Fernández, Maicon e Dodi; Giuliano

Gols: Yuri Alberto (34'/1ºT) e Róger Guedes (22'/2ºT); Lucas Barbosa (51'/1ºT) e Marcos Leonardo (45'/2ºT)