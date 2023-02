ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS) - Com linda assistência de Lionel Messi, Mbappé se tornou o maior artilheiro da história do PSG, no clássico francês contra o Olympique de Marselha, neste domingo (26).

Mbappé chegou aos 200 gols pelo PSG, empatando com o atacante uruguaio Cavani. Ele precisou de apenas 246 jogos para atingir o feito aos 24 anos.

No lance, Messi deu uma cavadinha de canhota, e Mbappé completou de primeira para o fundo da rede. Foi o terceiro gol do PSG no clássico contra o Olympique.

Antes, Mbappé já tinha feito outro com passe de Messi, que também deixou o seu com assistência de Mbappé. O francês é o artilheiro do Campeonato Francês com 17 gols, enquanto o argentino lidera nas assistências, com 12.

Detalhe: quase metade dos gols de Mbappé (8) foi marcada com assistências de Messi. Com a vitória no clássico, o PSG chegou a 60 pontos e abriu oito de vantagem diante do Olympique, que é vice-líder.