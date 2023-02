RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Depois de recusar a primeira proposta, o jogador voltou atrás e aceitou o parcelamento da dívida proposto pelo clube.

O pagamento da dívida será feito no fim de março, abril e maio, em três parcelas. Andrey mudou de ideia pela vontade de retornar ao Vasco. A notícia foi dada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo UOL.

O jogador considerava o pagamento integral mais justo, e que isso já deveria ter sido feito. No entanto, o Vasco não mostrou alternativas além das três parcelas e o jovem seguiu o coração.

O Chelsea vai arcar com 100% dos salários de Andrey no período de empréstimo. Ele fica no Vasco até o dia 1º de julho, quando retorna para fazer a pré-temporada no clube inglês.

O UOL apurou que o jovem está no Rio de Janeiro e deve se apresentar ao Vasco nesta semana. Ele vai assinar o acordo de pagamento com o clube, que está alinhando o contrato com o jurídico.

A DÍVIDA

A dívida do Vasco diz respeito a 30% da venda do jogador ao próprio Andrey. Esse valor deveria ter sido pago em até 10 dias úteis depois do repasse do Chelsea, o que não foi feito.

DESISTÊNCIA DO PALMEIRAS E NEGOCIAÇÃO

Andrey estava praticamente fechado com o Palmeiras, mas o clube não aceitou as exigências do Chelsea para ter o jogador. O Vasco, por outro lado, está de acordo.

A diretoria inglesa tem a intenção que o volante dispute o Mundial sub-20 e se apresente no dia 01/07, para começar a pré-temporada.

Como Andrey está sem visto de trabalho para atuar na Inglaterra, o Palmeiras era tido como favorito por disputar a Libertadores, competição que dá mais pontuação para assegurar o documento.

Em janeiro, o Cruzmaltino acertou a venda dos direitos do jogador ao Chelsea.

A negociação pode alcançar até 23 milhões de euros (R$ 125,5 milhões) ?15 milhões de euros (R$ 82 milhões) fixos, além de outros cerca de 8 milhões de euros (R$ 43,5 milhões) em objetivos.

O Chelsea já fez o repasse da primeira parcela da negociação. A segunda será em janeiro de 2024.