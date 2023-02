SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Carlos Alcaraz, 19, colocou a mão na coxa direita, fez cara de dor e resolveu tirar uma proteção da região antes de continuar o terceiro set, Cameron Norrie sentiu que era o momento de forçar suas jogadas para vencer a decisão do Rio Open neste domingo (27).

O espanhol não se entregou fácil, lutou o máximo que pôde, empurrado pelo apoio da torcida brasileira, da qual ele conta com grande carinho, mas não conseguiu resistir.

Com uma vitória por 2 sets a 1(5/7, 6/4 e 7/5), de virada, após 2h41, o britânico festejou a conquista no saibro carioca.

Foi a terceira final dele de nível ATP em quatro competições disputadas no ano pelo 13º do ranking da ATP. Em Auckland, em janeiro, perdeu a decisão para Richard Gasquet. Na semana passada, diante do mesmo Alcaraz, foi superado em Buenos Aires. Agora, conseguiu sua revanche.

Mesmo derrotado, Alcaraz também foi bastante aplaudido pelos torcedores. Ele tem um grande vínculo com o público carioca, pois foi no Rio que ele venceu seu primeiro jogo de nível ATP, em 2020, e dois anos depois se tornou o tenista mais jovem a levar um torneio ATP 500.

Desta vez, ele buscava novamente alcançar o topo do ranking da ATP. Depois de se tornar o mais jovem da modalidade a liderar a lista em setembro do ano passado, com 19 anos, ele tinha a chance de encostar no topo outra vez se tivesse conquistado o título.

O espanhol iria igualar com o sérvio Novak Djokovic com 6.980 pontos no ranking mundial. Nos critérios de desempate, no entanto, o sérvio seguiria como número um do mundo. Ele pontuou mais nos chamados eventos mandatórios: ATP Finals, Grand Slams e Masters 1000.

Alcaraz, no entanto, teve sua caminhada prejudicada em novembro do ano passado, quando sofreu com lesões. A ausência das quadras deixou o caminho livre para o sérvio Novak Djokovic deslocá-lo do topo.

Mesmo com os problemas físicos, ele continua sendo a principal aposta entre os tenistas espanhóis e é frequentemente apontado como grande sucessor de Rafael Nadal.

Norrie, aliás, costuma ser uma das maiores vítimas de Alcaraz. Foi apenas a segunda vitória dele em seis duelos contra o número dois do mundo, e a primeira no saibro depois de duas derrotas. Uma delas havia sido no último domingo, na final do ATP 250 de Buenos Aires.

Marcelo Melo e colombiano perdem final de duplas Em jogo que se estendeu até o começo da madrugada deste domingo, Marcelo Melo perdeu a chance de ser o primeiro brasileiro campeão do Rio Open. Ao lado do colombiano Juan Sebastian Cabal, foi derrotado na final de duplas pelos argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (3).

Melo volta a ser vice-campeão do torneio depois da derrota de 2014 justamente para uma dupla formada por seu atual companheiro. Em 2016, Cabal ganhou a competição atuando ao lado de Robert Farah.