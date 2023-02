SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sarina Wiegman, da seleção inglesa, foi eleita a melhor técnica do mundo pelo The Best, prêmio organizado pela Fifa e realizado nesta segunda-feira (27) em Paris, na França.

Sarina bateu a técnica da seleção brasileira Pia Sundhage, assim como Sonia Bompastor (Lyon). Sarina chegou ao terceiro prêmio da Fifa (2017, 2020 e 2022), e tinha seis indicações na carreira.

Pia foi indicada por levar o Brasil ao título da Copa América. A seleção ainda se classificou para a Copa do Mundo e Olimpíadas de Paris. A técnica venceu o prêmio em 2012, quando levou os Estados Unidos ao ouro olímpico em Londres.

O prêmio avaliou o desempenho das técnicas no período entre 7 de agosto de 2021 e 31 de julho de 2022.