SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Capitão da seleção campeã no Qatar e eleito melhor jogador da Copa do Mundo, Lionel Messi coroou seu ano perfeito com algo que é rotina: ser eleito melhor do planeta. O atacante argentino de 35 anos foi escolhido o principal jogador de 2022 pela Fifa.

O anúncio foi feito em cerimônia realizada em Paris nesta segunda-feira (27).

A espanhola Alexia Putellas repetiu a vitória do ano passado e voltou a ser escolhida a melhor do futebol feminino. Ela superou a inglesa Beth Mead e a americana Alex Morgan.

Putellas, 29, anotou 34 gols pelo Barcelona na última temporada europeia. Com 11, foi a máxima goleadora da Champions League.

A Argentina foi o bicho papão do evento no masculino. Teve também o melhor goleiro e treinador da última temporada. A torcida do país presente na Copa foi escolhida destaque do ano.

Messi venceu a eleição pela sétima vez. Nenhum outro jogador ganhou tantas vezes. Ele já havia ficado com o troféu em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. Quem mais se aproxima é Cristiano Ronaldo, escolhido em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Ele teve mais votos que os outros dois finalistas, os franceses Kylian Mbappé, 24, e Karim Benzema, 35. Este último, com a certeza que não venceria, não foi liberado pela sua equipe, o Real Madrid, e não compareceu. Na quinta-feira (2), o time faz o maior clássico espanhol contra o Barcelona, pelas semifinais da Copa do Rei.

Não é difícil pensar que a final da Copa do Qatar, em 18 de dezembro, definiu quem seria o melhor do mundo. Os dois destaques principais do torneio se enfrentaram no estádio de Lusail e Mbappé, apesar de ter feito três gols, acabou derrotado com a França. Messi saiu campeão e se tornou favorito à premiação da Fifa.

É a vitória que consagra ainda mais um os maiores jogadores da história porque acontece três meses após a obtenção do título que ele mais sonhou. Com um dos desempenhos individuais mais destacados já vistos no torneio, Messi anotou sete vezes, foi vice-artilheiro, eleito melhor da Copa e levantou a taça naquela que foi sua última partida em sua carreira na competição.

No último domingo (26), ele anotou seu 700º gol por clubes na vitória por 3 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha. Ele tem 672 pelo Barcelona e 28 pelo PSG. Messi marcou 98 vezes pela seleção argentina.

Tratou-se de uma mudança de patamar do camisa 10 argentino com a seleção. Até 2021, ele era criticado por não conseguir vencer nada pelo seu país e por nunca repetir o mesmo futebol que mostrava no Barcelona, onde atuou até 2021. Naquele mesmo ano, começou a alterar essa percepção com a conquista a Copa América, acabando com jejum de 28 anos da equipe.

O Brasil não conseguiu vencer na eleição em que tinha alguma chance. Concorrente ao Prêmio Puskas, de gol mais bonito da temporada, Richarlison foi superado pelo polonês Marcon Olensly, que fez gol de voleio apesar de não ter uma perna.

Na posição de goleiro, suas atuações na Copa do Mundo fizeram Emiliano Martínez, da Argentina, ser eleito melhor goleiro. A inglesa Mary Earps, do Manchester United, ganhou na categoria feminina.

Na escolha do técnico, o favoritismo do argentino Lionel Scaloni, que jamais havia treinado nenhum time e levou seu país ao título no Qatar, foi confirmado. O mesmo desfechou aconteceu no feminino. A holandesa Sarina Wiegman, campeã da Eurocopa com a Inglaterra, foi a escolhida.

Veja todos os vencedores do prêmio de melhor do mundo da Fifa

2022 - Lionel Messi (ARG)

2021 - Robert Lewandowski (POL)

2020 - Robert Lewandowski (POL)

2019 - Lionel Messi (ARG)

2018 - Lula Modric (CRO)

2017 - Cristiano Ronaldo (POR)

2016 - Cristiano Ronaldo (POR)

2015 - Lionel Messi (ARG)

2014 - Cristiano Ronaldo (POR)

2013 - Cristiano Ronaldo (POR)

2012 - Lionel Messi (ARG)

2011 - Lionel Messi (ARG)

2010 - Lionel Messi (ARG)

2009 - Lionel Messi (ARG)

2008 - Cristiano Ronaldo (POR)

2007 - Kaká (BRA)

2006 - Fabio Cannavaro (ITA)

2005 - Ronaldinho Gaúcho (BRA)

2004 - Ronaldinho Gaúcho (BRA)

2003 - Zinedine Zidane (FRA)

2002 - Ronaldo (BRA)

2001 - Kuis Figo (POR)

2000 - Zinedine Zidane (FRA)

1999 - Rivaldo (BRA)

1998 - Zinedine Zidane (FRA)

1997 - Ronaldo (BRA)

1996 - Ronaldo (BRA)

1995 - George Weah (LIB)

1994 - Romário (BRA)

1993 - Roberto Baggio (ITA)

1992 - Marco van Basten (HOL)

1991 - Lothar Matthaus (ALE)