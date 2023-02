SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencido mais uma vez pelo argentino Lionel Messi nesta segunda-feira (27), o prêmio Fifa The Best foi criado pela entidade em 2016 para substituir o antigo Melhor do Mundo, entregue pela primeira vez no ano de 1991, e também o Bola de Ouro da Fifa, entregue em parceria com a revista France Football.

Durante quase 20 anos, a entidade máxima do futebol tentou concorrer com o prestígio da premiação da tradicional revista francesa, que elege o melhor do mundo desde 1956.

Em 2009, as duas honrarias se unificaram para lançar a premiação Bola de Ouro da Fifa, vencida em sua primeira edição também por Messi, em 2010.

A parceria durou seis temporadas e foi monopolizada pelo astro argentino, quatro vezes vencedor (2010, 2011, 2012 e 2015) e pelo português Cristiano Ronaldo, duas vezes ganhador (2013 e 2014).

Com o fim da parceria, a Fifa resolveu recriar seu prêmio com o nome de The Best e, com sete edições até hoje, já premiou apenas quatro jogadores diferentes, com dois prêmios para Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, e um para Luka Modric.

Considerando o antigo do Melhor do Mundo, o período de parceria com a France Football e a recriação do prêmio da Fifa, Messi soma sete conquistas e é maior vencedor:

Messi - 7 prêmios - 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022.

Cristiano Ronaldo - 5 prêmios - 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Ronaldo - 3 prêmios - 1996, 1997 e 2002.

Zidane - 3 prêmios - 1998, 2000 e 2003.

Ronaldinho Gaúcho - 2 prêmios - 2004 e 2005.

Lewandowski - 2 prêmios - 2020 e 2021.

Melhor do Mundo da Fifa - 1991/2009

2009 - Lionel Messi (ARG)

2008 - Cristiano Ronaldo (POR)

2007 - Kaká (BRA)

2006 - Fabio Cannavaro (ITA)

2005 - Ronaldinho (BRA)

2004 - Ronaldinho (BRA)

2003 - Zidane (FRA)

2002 - Ronaldo (BRA)

2001 - Luís Figo (POR)

2000 - Zidane (FRA)

1999 - Rivaldo (BRA)

1998 - Zidane (FRA)

1997 - Ronaldo (BRA)

1996 - Ronaldo (BRA)

1995 - George Weah (LBR)

1994 - Romário (BRA)

1993 - Roberto Baggio (ITA)

1992 - Marco Van Basten (HOL)

1991 - Lothar Matthaus (ALE)