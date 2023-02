RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com inspiração da dupla Alex Teixeira-Pedro Raul em São Januário, o Vasco goleou o Boavista por 4 a 1, nesta segunda-feira(27), afundou o adversário na lanterna do Campeonato Carioca e colou nos líderes Flamengo e Fluminense na tabela.

O meia deu assistência para o atacante e acabou servido pelo próprio companheiro, ainda no 1° tempo, para engatar a vitória. Di María ainda diminuiu para os visitantes, mas Pumita Rodríguez e o próprio Pedro Raul fecharam a conta.

O Vasco, que chegou aos 17 pontos e ao 3° lugar do estadual, volta a campo contra o líder Flamengo, que tem 23. O clássico ocorre no domingo (5), às 18h10 (de Brasília), dentro do Maracanã.

Um dia antes, o desesperado Boavista tem pela frente o Nova Iguaçu. A equipe treinada pelo ex-atacante Leandrão soma apenas dois pontos na tabela e pode cair em caso de derrota.

GOLS E DESTQUES

O jogo começou bastante agitado e, apesar de contar com a força de sua torcida, o Vasco tomou um susto no logo no primeiro minuto. Em cobrança de falta lateral, Kevem apareceu por trás dos zagueiros e quase abriu o placar. A resposta foi imediata, com Pumita cruzando para Pedro Raul emendar um voleio e ver a bola ser desviada pela zaga.

Os donos da casa abriram ao placar aos nove minutos. Alex Teixeira cortou um passe defensivo do Boavista e acionou rapidamente Pedro Raul, que ajeitou o corpo, finalizou de primeira e chegou ao seu terceiro gol seguido com a camisa da nova equipe: 1 a 0.

Controlando o ritmo de jogo, a equipe de Maurício Barbieri não precisou forçar para ampliar sobre o lanterna do estadual. Aos 40 minutos, Pumita acertou a trave após cavada de Pec, mas foi pouco depois que o placar mudou de novo: Alex Teixeira, que havia servido Pedro Raul, viu o colega fazer pivô e ficou cara a cara com Fernando. O goleiro chegou a defender, mas o meia tocou de cabeça no rebote e fez o 2 a 0.

Di María entra e marca. As poucas investidas do Boavista no 2° tempo tiveram o homônimo do craque argentino como destaque. O atacante, que substituiu Pablo no intervalo, diminuiu o placar aos 13 minutos ao aproveitar um rebote concedido por Léo Jardim em chute cruzado de Ryan: 2 a 1.

Diante da ameaça de empate, Barbieri fez uma mudança tripla no Vasco e optou por Nenê, Eguinaldo e Barros. Deu certo: um minuto depois, o meia cobrou escanteio, viu o atacante desviar e Pumita Rodríguez, já na 2ª trave, completou e fez o seu primeiro com a nova camisa: 3 a 1.

O terceiro gol dos mandantes expôs completamente a fragilidade do Boavista, que protagonizou uma lambança em bola alta e praticamente deu mais um gol a Pedro Raul -o atacante, livre, ainda bateu mascado na bola, mas superou Fernando e decretou o 4 a 1.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Daniel do Espírito Santos Parro e Rafael Gomes Rosa

Cartões amarelos: Miranda, Pumita Rodríguez (VAS); Caio Felipe (BOA)

Público: 17.537 torcedores

Renda: R$ 671.271,00

Gols: Pedro Raul (VAS), aos 9 min do 1° tempo e aos 27 min do 2° tempo; Alex Teixeira (VAS), aos 42 min do 1° tempo; Di Maria (BOA), aos 13 min do 2° tempo; Pumita Rodríguez (VAS), aos 21 min do 2° tempo

VASCO

Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor); Rodrigo, Jair (Barros) e Alex Teixeira (Nenê); Erick Marcus (Eguinaldo), Gabriel Pec (Rayan) e Pedro Raul. T.: Maurício Barbieri

BOAVISTA

Fernando; Gustavo (Wandinho), Rangel, Kevem e Plínio; Lucas Lucena, Ryan (Danilo) e Caio Felipe; Eder Lima (Berê), Marquinhos e Pablo (Di María). T.: Leandrão