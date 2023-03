SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A ex-nadadora norte-americana Jamie Cail foi encontrada morta em casa, nas Ilhas Virgens Americanas. A polícia abriu uma investigação para esclarecer o caso e determinar se houve crime.

Calil tinha 42 anos e foi encontrada já inconsciente pelo namorado no último dia 21. As informações foram publicadas pelo TMZ e New York Post.

O namorado da ex-campeã de natação a encontrou caída depois de sair de um bar por volta da meia-noite. Ele foi para casa ver como ela estava.

Ele e um amigo a colocaram em um carro e a levaram ao hospital. "Uma vez no local, a RCP (Reanimação cardiorrespiratória) foi realizada e o 911 foi notificado, no entanto, a mulher sucumbiu à doença", disse a polícia em um comunicado.

Jamiel Cail foi declarada morta às 2h39 na madrugada. Ainda não há mais detalhes.

O departamento de polícia pede que qualquer um com informações fale com as autoridades. Eles trabalham para determinar se houve interferência de terceiros.

Jamiel Cail competiu pelos Estados Unidos no Campeonato Pan-Pacífico de 1997. Ela ganhou a medalha de ouro em revezamento. A ex-atleta também conquistou prata na Copa do Mundo de Natação de 1998/1999 no Brasil, relata o site Boston.