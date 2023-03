A PJF abriu nesta segunda (27) o cadastro de equipe para o 35º Ranking de Corridas de Rua, promovido pela Prefeitura. O ranking de Corridas de Rua de Juiz de Fora é uma tradição na cidade, com mais de três décadas de evento.

As equipes interessadas devem enviar um representante à Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) no período de segunda a sexta-feira, no horário de 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30, ou ligar para 3690-7845 e solicitar o envio da ficha por e-mail. As vagas são ilimitadas, e será possível realizar a inscrição até o dia 24 de maio, mas para a equipe obter pontuação já na 1ª etapa, o cadastro deve ser feito até o dia 15 de março.

Nesta edição, o circuito será dividido em dez etapas, três a mais do que ano passado. A primeira corrida será disputada em 19 de março e a última em 25 de novembro. A “Meia Maratona de Juiz de Fora”, que será disputada em maio, terá o maior percurso, com 21 km no total.

Em janeiro, foi publicado o chamamento público para interessados em realizar as etapas do 35º Ranking de Corridas de Rua.



Confira o calendário de provas 2023:



19 de março: 3ª Corrida do Bahamas

15 de abril: 7ª Corrida Tecnobit Informática Night Run



7 de maio : 6ª Corrida do Laboratório Cortes Villela



28 de maio: Meia Maratona de Juiz de Fora



25 de junho: Corrida Vidativa (nome provisório)



20 de agosto: Corrida do Independência Shopping



17 de setembro: 11ª Corrida de Rua do Rodoviário Camilo dos Santos



8 de outubro: Corrida Move IT Sports (nome provisório)



29 de outubro: 10ª Corrida Solidária Outubro Rosa da Ascomcer



25 de novembro: Corrida do Bahamas Night Run



Clique aqui e veja os critérios para formação de equipe.