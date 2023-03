SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor do Mallorca que chamou Vinícius Júnior de macaco no jogo do dia 5 de fevereiro recebeu uma multa de 4 mil euros (cerca de R$ 22 mil na cotação atual) e está proibido de entrar nos estádios por 12 meses.

A informação consta de uma breve nota da Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte da Espanha divulgada nesta terça-feira (28).

PUNIÇÃO DOBRADA E REINCIDÊNCIA

A Polícia da Espanha havia inicialmente proposto uma punição de 3.000 euros e seis meses sem entrar nos estádios, mas o período foi dobrado pela Comissão Estatal e a multa ampliada em 1.000 euros.

O torcedor tem 20 anos e voltou a ser flagrado proferindo insultos racistas a um jogador do Villarreal 13 dias depois. Ele sofrerá uma segunda sanção, segundo o jornal espanhol As.

TORCEDOR JÁ FOI EXPULSO DO CLUBE

O Mallorca comunicou no início do mês que expulsou o torcedor que insultou de maneira racista o brasileiro Vini Jr. e que, dias depois, também ofendeu Samu Chukwueze, do Villarreal.

Vini foi chamado de "macaco" no confronto em Palma de Mallorca, no dia 5 de fevereiro.

O canal "DAZN" flagrou o torcedor gritando para o atacante: "Vinicius, macaco! É um p*** macaco".